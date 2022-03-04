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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da gerçekleşen görüşmede, Tokayev, siyasi, ekonomik, yatırım, kültürel ve insani alanlarda iki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyde olduğunu belirtti.

AA4 Mart 2022 Cuma 16:50 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 16:50
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Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, ülkesinde resmi temaslarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da gerçekleşen görüşmede, Tokayev, siyasi, ekonomik, yatırım, kültürel ve insani alanlarda iki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyde olduğunu belirtti.

Görüşme sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını ileten Tokayev, onun mayısta Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirmesi davetini memnuniyetle kabul ettiğini söyledi.

Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bu yıl ekimde başkent Nur Sultan'da gerçekleştirilecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın 6. Zirvesi'ne katılma kararı almasından dolayı teşekkür etti.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  • Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev
  • Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda

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