Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bir araya geldi

AA 4 Mart 2022 Cuma 16:50 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 16:50

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, ülkesinde resmi temaslarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da gerçekleşen görüşmede, Tokayev, siyasi, ekonomik, yatırım, kültürel ve insani alanlarda iki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyde olduğunu belirtti.

Görüşme sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını ileten Tokayev, onun mayısta Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirmesi davetini memnuniyetle kabul ettiğini söyledi.

Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bu yıl ekimde başkent Nur Sultan'da gerçekleştirilecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın 6. Zirvesi'ne katılma kararı almasından dolayı teşekkür etti.