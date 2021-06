Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kovid-19 salgınına karşın yatırımların çok hızlı sürdüğünü söyledi

AA 05 Haziran 2021 Cumartesi 13:42 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 13:42

Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren test sürüşüne katılarak Sorgun istasyonunda incelemede bulundu.

İstasyonda meşalelerle karşılanan Oktay, burada yaptığı konuşmada, gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle il ziyaretlerini olabildiğince kısıtlı tutmaya çalıştıklarını ifade eden Okay, "Kendi memleketimize de uzun süredir gelememiştik. Dün Zonguldak'tan çok ciddi şekilde enerji yüklenerek geldik. Aynı enerjiyi Yozgat'ta da gördük. Zonguldak'ta dün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde depoladığımız enerji dediğimiz aslında Türkiye'nin depoladığı enerjidir. Türkiye salgına rağmen Kovid-19'a rağmen her türlü altyapı çalışmalarında, her türlü yatırımında, her türlü gayretinde hız kesmeden çok hızlı yoluna devam ediyor. Onun için biz oradan aldığımız enerjiyle yüksek hızlı trenle bugün buraya geldik." dedi.

Oktay, çok uzun zamandan beri yatırımları devam eden yüksek hızlı trenin test sürüşlerinin 25 Ocak'tan beri sürdüğünü dile getirerek, "Bugün de o test sürüşünü Bakanımızla beraber yapmış olduk. Son derece konforlu, son derece rahat son derece hızlı, buradan Ankara'ya çok rahat şekilde istediğiniz zaman her türlü ihtiyacınızı karşılamak için rahat bir şeklide gidip gelebileceğimiz bir konforu yakaladığımız test sürüşünü beraber yaptık. Sertifikasyon çalışmaları tamamlandığı zaman seferlerine başlıyor olacak. İlk etapta Balışeyh'ten sonraki kısım tam kapasite, önümüzdeki bir yıl içerisinde Ankara, Yozgat ve Sivas hattı tam kapasite çalışmaya başlıyor olacak." diye konuştu.

- "Yüzde 7'lik büyüme asla tesadüf değildir"

Tüm yatırımların hızla devam ettiğini aktaran Oktay, "İlk çeyreğe baktığımızda bunun sonucunu görüyoruz. Dünyada ikinci sıraya yerleşen yüzde 7'lik büyüme asla ve asla tesadüf değildir. Bugün de bunu gördük, biz dün de bunu gördük. Bulduğu enerji doğalgaz rezervine 135 milyar metreküp ilave eden Türkiye, hem Karadeniz'deki yeraltı tesisleri hem de Filyos Limanı'nın açılışı ve Filyos Limanı'nda oluşturulacak doğalgaz üretim tesisleri ve sonra da ikisinin birleştirileceği boru hattıyla birlikte koca bir endüstri bölgesi orada oluşuyor. Türkiye'nin enerji üssü oluşuyor Zonguldak Filyos'ta." ifadelerini kullandı.

Oktay, Türkiye'nin kalkınma hamlesini sürdürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kalkınması, gelişmesini, bu hamlesini görmeyenlere inat Türkiye bütün gücüyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu kalkınma hamlesini, büyüme hamlesini ivmesini artırarak sürdürecektir. Önümüzdeki 5 yıl, 10 yıl içerisinde Türkiye'nin nasıl bir enerji üssüne dönüşeceğini hep birlikte göreceğiz. Hali hazırda dönüşmüş olan Asya'yı Avrupa'ya bağlayan boru hatlarıyla dönüşmüş durumda olan Türkiye'nin çok daha ileri seviyelere geldiğini hep birlikte göreceğiz."

Türkiye'nin 81 ilinin kalkınmasının önemli olduğunu aktaran Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2023 hedefleri dediğimiz artık 2023'e ulaştık. 2051, 2071 vizyonlarını inşa ettiğimiz ortamda artık her bir ilimizin ilçeleriyle birlikte kalkınıyor olma zorunluluğuna ihtiyacı var. Yozgat'ın kalkınması da aynı seviyede ilçemizin Sorgun'un da aynı seviyede kalkınması önemlidir. Demiryolu ağımızda yaklaşık 13 bin kilometreye ulaşmış durumdayız. Bunun içinde 1200 kilometrelik de yüksek hızlı tren ağımız var. Birileri başka algı operasyonlarıyla ulaşıyorlar, biz yolumuza devam ediyoruz, durmak yok, yola devam etmek için bugün memleketimizdeyiz. Algı operasyonlarına devam etsinler onlar, biz eserlerimizle buradayız. Cumhurbaşkanımız ilk günden beri durmadan, yılmadan, sonuna kadar çalışarak eserler üretmeye nasıl çalıştıysa geleceğe dönük de bu çalışmalar aynı hızla devam edecek. Bu 13 bin kilometre demiryolu ne demek biliyor musunuz, 50-60 yıl Türkiye'de demiryoluna yatırımın yapılmadığı dönemi düşünün. Nasıl yapılmadı, kim yapmadı, ne oldu ama Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her türlü engellemelere meydan okuyarak hamdolsun 13 bin kilometreye ulaşılmış durumda. Aynı şekilde havalimanları 56'yı bulan, hemen bu yıl Rize, önümüzdeki yıl Yozgat dahil artarak devam edecek. Salgın dönemde nerede bıraktıysak orada olmayacağız, onun da ötesine gidecek şekilde hava yolculuğunda turizmde de hizmet sektöründe de Türkiye yoluna devam edecek."

Bugünün Dünya Çevre Günü olduğunu anımsatan Oktay, "Cumhurbaşkanımız İstanbul'da Millet Bahçelerimizin açılışı ile milletimizin karşısında olacak. Biz de Yozgat ve Sorgun'daki millet bahçelerinin durumunu inceleyeceğiz. Durmak yok, yola devam. Tüm salgına rağmen her türlü engellere rağmen, her türlü algı operasyonlarına rağmen Türkiye yoluna devam edecektir, kalkınmasına ilerlemesine devam edecektir. Hem bölgesinde hem de dünyada söz sahibi olmaya devam edecektir. Bütün dünya da buna alışsa iyi olur. Muhalefet alışmadı, alışsa iyi olur. Biz Cumhur İttifakı ile inşallah bu yolculuğumuzu güçlendirerek sonuna kadar devam ettireceğiz." diye konuştu.