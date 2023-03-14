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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Moğolistan Dışişleri Bakanı Battsetseg'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg ile bir araya geldi.

AA14 Mart 2023 Salı 20:51 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Moğolistan Dışişleri Bakanı Battsetseg'i kabul etti
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Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalar ve yeniden inşa faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaştı.

İki ülke arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağlara işaret eden Oktay, bu zeminde kapsamlı işbirliği potansiyelinin yer aldığını söyledi.

Battsetseg de deprem felaketi dolayısıyla Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile halkının taziyelerini iletti.

Afetle mücadele sürecinde Türkiye ile dayanışma içinde bulunduklarını bildiren Battsetseg, bu çerçevede Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhatap mektubunu tevdi etti.

Görüşmede, iki ülke arasında her alandaki işbirliğinin, üst düzey ziyaretlerle daha da geliştirilmesi ve stratejik ortaklık düzeyine çıkartılması konusunda mutabık kalındı.

Bu kapsamda, inşaat, ulaştırma, enerji, sağlık, turizm, ortak arkeolojik araştırmalar, eğitim, savunma sanayi ve terörizmle mücadele gibi alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesinin üzerinde durulan görüşmede, 2024 yılında Türkiye-Moğolistan diplomatik ilişkilerinin 55. yıldönümünün kutlanacağı da belirtildi.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  • Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay

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