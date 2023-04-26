Fuat Oktay 7'li koalisyona sert çıktı: Terör örgütlerinden tefecilere, herkese mavi boncuk dağıtıyorlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

"Cumhurbaşkanımız gece gündüz uyku bilmez, gündüz yorulmak bilmez. Çünkü aşk ile çalışır, sevda ile çalışır."

"Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattımızı bugün resmi olarak hizmete açtık. Ankara- Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren hattımız, mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacak."

"Demir yolu araçlarının en önemli parçalarından "boji" üretim fabrikasını Sivas'ta hizmete açıyoruz."

"Onların gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar. Tabii biz bu CHP trenine takılıp giden kafayı ciddiye almıyoruz."

"Sivas'a Cumhurbaşkanımız liderliğinde, 90 milyar lira kamu yatırımı yaptık."

"Demir yolu araçlarının en önemli taşralarından boji üretim fabrikasını da, Sivas'a açıyoruz."

"Gerçi bu şehrin belediye başkanlığını ve milletvekilliğini yapmış birileri de çıkmış Sivas'ın hızlı trene ihtiyacı olmadığını hatta bu yatırım Sivas'a zarar vereceğini iddia etmişti."

"Gençlerimiz eğitimden istihdama, kendi işini kurmadan evliliğe her adımda kredi ve hibe destekleriyle yanında olacağız."

"Aile ve Gençlik Bankası kurma kararı aldık. Ev hanımlarımızın primlerinin 3'te 1'ini buradan ödemek suretiyle devlet olarak biz ödeyeceğiz."

"Biz Türkiye Yüzyılı derken onlar ne yapıyor? Şehirlerimizi kalkındırmak için tek bir projeleri yok."

"Tek bir ortak noktaları var o da, bize olan, Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlıkları. Düşmanlıkları bizim temsil ettiğimiz yerli, milli, manevi tüm değerlerimize."

"Siyaset herkesin özgür iradesi ile yaptığı bir iştir ama bazı insanların geçmişte bulundukları yerlerin hürmetine, şu anda kendilerini düşürdükleri içler acısı duruma üzülmeden edemiyoruz."

"Aile yapımızın temeline dinamit koymalarına müsaade etmeyeceğiz"

"Gözlerini öyle bir hırs bürümüş durumdaki terör örgütlerinden tefecilere, herkese mavi boncuk dağıtıyorlar."

"Kılıçdaroğlu ülkeye eser kazandırmayı, 7'li masaya koltuk dağıtmakla karıştırıyor."

"Milli uçak gemimiz TCG Anadolu'yu yaptık Mavi Vatan'a indirdik. Bunlar inanmak istemiyorlar, bunlar görmek istemiyorlar, görmesinler, inanmasınlar."