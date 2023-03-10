İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2023 Cuma / 18 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9659
  • EURO
    20,2293
  • ALTIN
    1135.75
  • BIST100
    5384.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Vitorino'yu kabul etti
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Vitorino'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Antonio Vitorino ile görüştü.

AA10 Mart 2023 Cuma 19:52 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Vitorino'yu kabul etti
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalara ilişkin bilgi paylaşarak, deprem bölgesindeki her binanın teknik olarak tek tek kontrol edildiğini söyledi.

Çadırlardan konteyner kentlere geçmeye yönelik faaliyetlere hız verdiklerini belirten Oktay, deprem bölgesinde konutların yapımını bir yıl içinde tamamlamak, hayatın normale dönmesini ve dönüşleri sağlamak için tüm imkanlarla seferber olunduğunu kaydetti.

Sadece depreme değil tüm afetlere dayanıklı şehirler için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Oktay, bunun için gereken zihniyet dönüşümünü de gerçekleştireceklerinin altını çizdi.

Vitorino ise Türkiye'nin deprem çalışmalarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki çabalarını destelediklerini belirterek, Türkiye'nin şu ana kadar yürüttüğü faaliyetlerin övgüye değer olduğunu söyledi.

Uluslararası Göç Örgütünün, AFAD koordinasyonunda 600 personeliyle çalışmalara katıldığını dile getiren Vitorino, 44 kargo uçağı yardımı ve bağışçı 16 ülkenin çadır ile konteyner desteklerini Türkiye'ye ulaştırdıklarını kaydetti.

Vitorino, AFAD'ın bölgede yürüttüğü yoğun faaliyetlerden etkilendiğini anlatarak, sadece fiziksel yardımlarla yetinmeyeceklerini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının uzman personeliyle psikososyal destek konusunda da tam destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  • Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Antonio Vitorino
  • Fuat Oktay

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.