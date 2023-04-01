Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yaşanan sıkıntılar çok hızlı bir şekilde çözüldü

Başkent Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen ziyarette, Tatar ve Oktay bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ziyarette yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremin akut döneminin 3 haftada geçirildiğini dile getirerek "Deprem sonrası yaşanan sıkıntıları çok hızlı bir şekilde çözerek geride bıraktık. Şimdi yaklaşık 3 milyon insanımızı geçici barınma merkezlerimize aldık. Sosyal konutlarımızda, kamu binalarında onlara barınma hizmetlerini sunuyoruz. Hamdolsun şu an kalıcı konutların tekrardan eskisinden daha güçlü ayağa kalkacak yapıda çalışmalarımızı çok güçlü şekilde hızlandırmış durumdayız. Cumhurbaşkanımız başkanlığında, kısmet olursa da 319 bin binayı yani depremde her türlü hasarı gören, yıkılacak olan binaları 1 yıl içinde yaparak tekrar afetzedelere teslim etmek üzere çalışmalarımızı çok hızlı şekilde yürütüyoruz." dedi.

Konuşmasında depremden sonra yaklaşık 3 milyon kişinin iç göç yaşadığına, bunu ilk etapta afet bölgelerindeki çalışmaların hızlı yürümesi için teşvik ettiklerine dikkati çeken Oktay, şöyle konuştu:

"Deprem bölgesinden ayrılan yaklaşık 3 milyon vatandaşımızdan 1 milyonu tekrar yaşadıkları yerlere döndü. Deprem bölgesindeki çalışmalar tamamlandığında bu kez herkesin iline, ilçesine ve köyüne geri dönmesi için teşvik edeceğiz. Zarar gören illerimizden KKTC'ye de gelen depremzedeler oldu. Depremzedelere kapılarını açan KKTC yöneticilerine teşekkür ediyorum."

Deprem sonucu hayatını kaybeden vatandaşların yaşadığı binalarda kusuru olan müteahhidinden mühendisine, sahibinden tüm proje sorumlularına kadar çok sıkı bir adli soruşturmanın devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Şu anda yaklaşık 1600 yakın şüpheli var. Bunlardan 350'si tutuklanmış durumda ve içlerinde Adıyaman'daki İsias Otel ile ilgili tutuklular da bulunuyor. Biz adli sürecin tamamını yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

KKTC ziyareti sırasında depremde Adıyaman'daki otel enkazında kalarak yaşamlarını yitiren öğrenci, öğretmen ve velilerin aileleri ile de görüştüklerini aktaran Oktay, şunları kaydetti:

"Deprem sonrası ilk fırsatta Kıbrıs'a da bir ziyarette bulunmak istedik çünkü bu depremde aynı şekilde hayatını kaybeden Kıbrıslı kardeşlerimiz de var. Burada hem genç evlatlarımız, çocuklarımız vardı hem de 'Şampiyon Melekler' takımından Adıyaman'da anne babaları, antrenör ve öğretmenleri vardı. 35 canımızı orada kaybettik, tabii sonrasında 14 Kıbrıs vatandaşını daha depremde kaybettik. Depremde toplamda hayatını kaybeden 49 KKTC vatandaşı, bu gerçekten bizim yüreğimizi dağladı. Yani 50 binin üzerinde insanımızı kaybetmiş olmamız. Burada genç çocukları kaybetmiş olmamız. Hepimizin yüreğini çok derinden dağladı, Ciğerimizi derinden yaktı."

- "Türkiye olarak sonuna kadar yanınızdayız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ziyarette, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir konferansa giderken Yunanistan bayrağı taşıyan bir grubun engelleme girişiminden dolayı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a 'geçmiş olsun' diledi.

Londra'da Tatar'ın yaşadığı olayı yakından takip ettiklerini belirten Oktay, "Bu, Rumların ne kadar hazımsız olduğunu, gerçekten ne kadar çözüm istemediklerini yani bir kolejdeki konuşmaya dahi tahammül edemediklerinin çok net bir göstergesi. Bırakın çözüm masasında konuşmayı, orada yapılan olay, hem Rum'un hem de Yunan'ın burada yaptıklarının bir tezahüründen ibaret. Dolayısıyla Türkiye olarak, eşit egemen, uluslararası statüde eşit bir KKTC'nin varlığının ve bu şekilde tanınmasının ne kadar elzem olduğunun göstergesinin bu olay olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Tatar'ın Londra'da karşılaştığı durumun, Kıbrıs davasında ne kadar haklı olduklarının da bir göstergesi olduğunu belirten Oktay, "Türkiye olarak sonuna kadar yanınızdayız." ifadesini kullandı.