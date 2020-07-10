Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, 'Ayasofya' paylaşımı

DHA 10 Temmuz 2020 Cuma 18:35 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 18:35

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını'na ilişkin yaptığı paylaşımı tekrar paylaştı.

Oktay, mesajında, "Tüm İslam alemine hayırlı ve mübarek olsun. Fethin sembolü Ayasofya yeniden hak ettiği statüye, özgürlüğüne kavuştu hamdolsun. Ayasofya üzerinden inananların mağduriyetine, tarihin mahkûmiyetine son veren Cumhurbaşkanımız, Allah sizden razı olsun" dedi.