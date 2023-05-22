Oktay, Eskişehir'deki Yunus Emre Termik Santrali'ndeki programının ardından, dönüş yolunda Ayaş ilçesindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Fuat Oktay, buradaki konuşmasında, 14 Mayıs seçimlerinde milletin gerçeği söyleyen, samimi davranan, şeffaf olan ve gerçekten gönülden bağ kuranlar ile yalan söyleyenler, iftira atanlar ve sahte davrananlar arasında net bir çizgi çektiğini söyledi.

Yurt dışında Türkiye'deki seçimlere yönelik manşet atanlara milletin tekrar manşet attırdığını belirten Oktay, "Hem de Tayyip Erdoğan'a selam duran ve de hazır ola geçen bir manşet attırdınız. Milletin gücü budur, sizin gücünüz budur. Biz buna inanıyoruz." diye konuştu.

Oktay, seçimde verilen destekten dolayı teşekkür ederek, "Gerek Ayaşımızın gerek bölgedeki Beypazarımızın, Nallıhanımızın, tüm Ankara'nın ve Türkiye'nin sorunlarını çözmekle alakalı, daha ileriye taşımakla alakalı elimizden geleni yapmaya çalışacağız, zaten çalışmalara da başladık." ifadelerini kullandı.

"GERÇEK YÜZLERİNİ GÖSTERDİLER"

14 Mayıs'taki seçimlerde "demokrat geçinen", "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör yakıştırması yapanların" maskesinin düştüğünü ifade eden Oktay, "Kendilerinin nasıl diktatör olduklarını, kendilerinin tüm konularda nasıl yalan söylediklerini, millete karşı 'Sana söz' diyenlerin terör örgütlerine ve de onların abilerine verdikleri sözleri şimdi gördük." dedi.

Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'ın Defne ilçesindeki devlet hastanesi açılışının dün yapıldığını, bu ilçede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 90 oy aldığını hatırlatarak, "Onlar ne yaptı? 'Siz bize oy vermediniz' diye verdikleri bir bardak suyun hesabını sormaya başladılar. Oteldeki depremzedeyi dışarıya atacak kadar seviyesizleştiler. Aslında gerçek yüzlerini gösterdiler. Bir gün önce demokrat geçinen ertesi gün faşizmin ve diktatörün ta kendisi oldu." diye konuştu.

CHP'nin, "tabanında karşılığı olmayan", "hepsi toplansa yüzde bir bile karşılığı olmayan" siyasi partilerden 40 milletvekilinin Meclis'e girmesini sağladığını dile getiren Oktay, şöyle devam etti:

"Biz milletimizin, Türkiyemizin menfaatleri çerçevesinde bir araya geldik. Onlar kendi çıkarları, hırsları ve kendi şahsi gelecekleri etrafında birleştiler ve en ufak rüzgarda paramparça oldular. Kendi aralarındaki görecekleri hesap yeni başlıyor zaten."

"NİHAİ KARARIMIZI 28 MAYIS'TA TÜM DÜNYAYA İLAN EDECEĞİZ"

Oktay, rehavete kapılmadan 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için çalıştıklarını vurgulayarak, "Şimdi sıfırdan başlıyormuşuz gibi aynı heyecan, kararlılık, istikamette doğru adama, Recep Tayyip Erdoğan'a gideceğiz. İnşallah bu mührü basacağız. Nihai kararımızı 28 Mayıs'ta tüm dünyaya ilan edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen hafta Ankara'ya ilişkin projeleri, sorunları ve çözümleri konuştuklarını aktaran Oktay, "Ayaş'a bölge olarak baktığımızda bambaşka bir potansiyel var burada. Zaten tarım ayrı, Ayaş'ın termali apayrı, termalin üzerine bir de doğal güzellikleri ve Selçuklu'dan, Osmanlı'dan gelen tarihi yapısını da eklediğimizde, turizm alanında muhteşem bir potansiyel var. Beypazarı ve Nallıhan ile birlikte bölgede çok muhteşem şeyler çıkabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının ardından Oktay'a, Fahri Hemşehrilik Beratı verildi.