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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AB heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib'i kabul etti.

AA20 Ocak 2025 Pazartesi 15:06 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AB heyetini kabul etti
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, bölgesel zorluklar ve küresel gelişmelerin, Türkiye-AB işbirliğinin stratejik önemini ve ilişkilerin daha geniş perspektifle ele alınması gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye-AB işbirliği, hem bölgesel barış ve istikrar hem de küresel sorunların çözümü için kritik bir öneme sahiptir. Bu bağlamda Sayın Lahbib ile bugünkü görüşmemizde, ikili işbirliğimizin artırılmasının yanı sıra özellikle insani krizler, Gazze ve Suriye'deki durum, gönüllü geri dönüşler ve düzensiz göçle mücadele gibi alanlarda işbirliğimizin derinleştirilmesinin önemine dikkati çektik.

Ayrıca, Türkiye'nin insani yardımlardaki liderliği, AB Sivil Koruma Mekanizmasına katkılarımız, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi sürecinin hızlandırılması ve yüksek düzeyli diyalog mekanizmalarının yeniden aktif hale getirilmesi konularını ele aldık. Sayın Lahbib'e ziyaretleri ve ortak alanlardaki yapıcı yaklaşımı için teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum."

Görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da yer aldı.

  • Cevdet Yılmaz
  • Hadja Lahbibi
  • AB Komisyonu

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