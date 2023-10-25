Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Atdayev ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Yılmaz, görüşmede, Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, bu hedefe ulaşmak için geçiş ücretlerinin düşürülmesi, uzun dönemli vize sağlanması ve prosedürlerin iyileştirilmesi başta olmak üzere ticareti kolaylaştıracak tedbirlerin hızlıca hayata geçirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına yönelik anlaşmanın imza sürecinin hızlandırılması gerektiğini belirten Yılmaz, Türkiye-Türkmenistan Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon'un düzenli toplanmasının fayda sağlayacağını söyledi.

Yılmaz, yarın Ankara'da düzenlenecek Türkiye-Türkmenistan İş Forumu'nun, iş insanları ve yatırımcıların bir araya gelmesi, ortak proje imkanları üzerinde durulması için iyi bir fırsat sağlayacağını dile getirerek, 30 yılı aşkın süredir Türk firmalarının müteahhitlik başta olmak üzere çeşitli alanlarda başarılı şekilde Türkmenistan'ın kalkınmasına yönelik çalışmalara katkı vermesinin memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Yılmaz, bundan sonra da akıllı şehirler gibi diğer alanlarda Türkiye'nin uzmanlık ve tecrübesinin Türkmenistan'la paylaşılmaya devam edileceğini belirtti.

Türkiye'nin Hazar Denizi'ndeki dostluk sahasına özel önem verdiğini ve bu kapsamdaki faaliyetlerde yer alabileceğini ifade eden Yılmaz, Türkmenistan doğal gazının Türkiye üzerinden küresel piyasalara arzıyla ilgili fırsatın değerlendirilmesi ve enerji alanında sağlanan mutabakatın hayata geçirilmesini önemli bulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmede Filistin-İsrail çatışmasına değinerek, Türkiye'nin kalıcı çözümün inşası için yoğun diplomatik çaba içinde olduğunu ve gerginliğin düşmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ilgili tüm kurumlarıyla elinden gelen gayreti gösterdiğini dile getirdi.

- "ÖNEMLİ TİCARET PARTNERLERİNDEN"



Atdayev ise iki ülkenin ortak geçmişe sahip, birbirine çok yakın dost ülkeler olduğunu vurgulayarak, ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine çıkarılması için birlikte çalışmaya öncelik vereceklerini söyledi.

Türk müteahhitlik şirketlerinin Türkmenistan'da başarılı işler yaptığını, Türkmen şirketlerinin taşeron olarak çalıştığı dönemlerde Türk firmalarından bu alanda önemli bilgiler edindiğini, bunun da sektörün gelişmesini sağladığını anlatan Atdayev, Türkiye'nin Türkmenistan'ın önemli ticaret partnerlerinden olduğunu ifade etti.

Önemli bir alan olan enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden dünyaya sevki konusunda çalışıldığını dile getiren Atdayev, Filistin-İsrail çatışmasını da üzüntüyle takip ettiklerini ve barışın hakim kılınmasını arzuladıklarını vurguladı.