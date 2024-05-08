Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Azerbaycan geleceğe hazırlanıyor

Yılmaz ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'na katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, Türkiye ile Azerbaycan'ın tarihi, kültürü, dili, inancı bir, derdi ve sevinci ortak iki kardeş ülke olduğunu, Azerbaycan'ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev'in, "Tek millet iki devlet" diyerek iki ülke arasındaki ilişkiler için yüzyıllar boyunca yankılanacak bir istikamet belirlediğini dile getirdi.

Yılmaz, iki ülkenin tarihte olduğu gibi bugün de aynı şekilde gönül birliği içinde bulunduğunu söyledi.

Karabağ'ın özgür olması için verilen ortak çabaların da aynı şuurla verilen ortak mücadelenin eseri olduğuna dikkati çeken Yılmaz, istiklal için hayatını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Yılmaz, Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının refahını artırmak adına, ticari ve ekonomik ilişkileri ileriye taşımanın, bölgenin istikrarı ve refahı için de önemli olduğuna işaret ederek, iş dünyasının taleplerine geçmişten bu yana çözüm odaklı bir anlayışla yaklaşan Başbakan Asadov'a ve kabine üyelerine teşekkür etti.

Azerbaycan ile ikili ticaretin 2023'de 7,5 milyar doları aştığını, yaklaşık olarak bunun 3 milyar dolarının Azerbaycan'a ihracat, 4,5 milyar dolarının ise Azerbaycan'dan ithalat olduğunu bildiren Yılmaz, Azerbaycan ile mevcut Tercihli Ticaret Anlaşması'nı (TTA) genişletmek amacıyla yürütülen çalışmaları ivedilikle sona erdirmek istediklerini, TTA kapsamındaki 15 ürünün ilk etapta 30'a çıkacağını kaydetti.

- "Basitleştirilmiş Gümrük Hattı'nı en kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyoruz"

Yılmaz, protokolün hayata geçmesiyle, TTA'nın kapsamının genişleyeceğini ve iş insanlarının karşılıklı olarak Türkiye ve Azerbaycan pazarlarına daha uygun koşullarda erişim sağlayabileceğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Tercihli ticareti ilk etapta genişletmek ama bir taraftan da esas yapmamız gereken orta uzun vadede Serbest Ticaret Anlaşması'nı sağlamak. Bugün de bu konuda zaten bir uzlaşma sağladık. Müzakerelerin, buna dönük görüşmelerin başlatılması konusunda. Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu, KEK dediğimiz platformun 11. Dönem toplantısı kapsamında 120 maddelik bir eylem planını bugün kabul etmiş olduk ve karşılıklı olarak bunu imzaladık. Bunlar içinde iş insanlarımızın beklentilerine cevap veren, yine onlar için fırsatlar barındıran pek çok madde olduğunu belirtmek isterim. Az önce TOBB'tan, DEİK'ten ve yine Azerbaycan tarafından ifade edilen birçok iş dünyasının beklentisinin bu eylem planına da yer aldığını özellikle ifade etmek isterim. Ülkelerimiz arasındaki ticareti kolaylaştırmak adına gümrük ve lojistik işlemlerini iyileştirme konusunda mutabıkız. Sadece ticaret anlaşmaları veya fiziki yollar yetmiyor. Kapıları iyileştirmemiz, gümrüklerindeki işlemleri basitleştirmemiz de karşılıklı ticaretimiz ve ekonomik ilişkilerimiz açısından son derece önemli. Basitleştirilmiş Gümrük Hattı'nın kurulması için gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından Basitleştirilmiş Gümrük Hattı'nı en kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından verilen 15 milyar dolarlık ticaret hedefinin bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, "Az önce de söylendi, yolun yarısındayız. Yarısını aşmış durumdayız. Dolayısıyla önümüzde daha yapacak çok iş var. Bunu da kamu ve özel sektör işbirliğiyle başaracağız. İş dünyamızın Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticaret, yatırım ve diğer ekonomik fırsatları değerlendirmesi ve potansiyelinden faydalanması büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda, ikili ticaret kadar karşılıklı yatırımların artırılmasına da önem verdiklerini ifade eden Yılmaz, bu kapsamda 34 milyar doları aşan bir hacim olduğunu bildirdi.

Yılmaz, Azerbaycan'da 4 binden fazla kayıtlı ve aktif Türk firması, Azerbaycan'dan Türkiye'ye yatırım yapan ise 3 bin firma bulunduğunu bildirerek, "İşgalden kurtarılan bölgeler başta olmak üzere bugüne kadar toplam 19,3 milyar dolar değerinde 526 projeyi müteahhitlik sektörümüz üstlenmiş durumda. Hangi ülkede olursa olsun üstlendikleri projeleri hızlı ve kaliteli bir şekilde tamamlayan müteahhitlerimizin ve yapı-inşaat malzemeleri sektörümüzün Azerbaycan ekonomisine bundan sonra da katkı sunmaya devam edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

- "Azerbaycan geleceğe hazırlanıyor"

Yatırım ortamının daha da iyileşeceği, öngörülebilirliğin daha da arttırılacağı, yatırımcıların beklentilerini daha yüksekte karşılayacak bir ortamın tesisi için birlikte adımlar attıklarını dile getiren Yılmaz, iş insanlarına sağlanan avantajları, uluslararası taahhütlerle uyumlu bir şekilde, karşılıklı olarak geliştirme yönünde çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşunda ve güçlenmesinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliğinin çok özel bir katkısı olduğuna işaret ederek, bu çerçevede oluşturulan Türk Yatırım Fonu'nun iş insanları için yeni ufuklar, fırsatlar oluşturacağını ifade etti.

Bu fonda, ortak projelere ve ülkeler arasındaki yeni ticari projelere imkanlar oluşabileceğini anlatan Yılmaz, fonun girişimciliği teşvik etmeyi, KOBİ'leri desteklemeyi ve Türk devletlerinin şirketleri arasında ortak girişimleri teşvik etmeyi hedeflediğini söyledi.

Cevdet Yılmaz, fonun büyük ölçekli projeleri finanse etmek için, uluslararası finans kuruluşlarıyla ortaklıkları güçlendirmeyi ve yabancı yatırımcıların çekilmesinde rol oynamayı planladığını belirterek, "Bu fonun Guvernörler Kurulu Kurucu Toplantısı yakın bir zamanda gerçekleşecek, yanlış hatırlamıyorsam 17 Mayıs'ta, ardından bu fon işler hale gelmiş olacak." diye konuştu.

"Tüm iş dünyamızı, Azerbaycan'da enerji, elektronik, madencilik, tarım, sağlık, bilişim, inşaat sektörleri başta olmak üzere birçok alandaki imkanları değerlendirerek yeni projelere imza atmaya davet ediyorum." diyen Yılmaz, Azerbaycan firmalarını da Türkiye'nin devamlı gelişmekte olan yatırım ortamını fırsata çevirmeye davet etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bugün TOBB ile Azerbaycan Cumhuriyeti İhracat ve Yatırım Teşvik Ajansı (AZPROMO) arasında imzalanan mutabakat zaptı ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ticaret Temsilcisi Ofise arasında imzalanan İşbirliği Eylem Planı'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek, şöyle dedi:



"Tüm paydaşların girişimleriyle birlikte ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin yeni alanlara yayılacağına ve mevcut alanlarda çeşitlenerek derinleşeceğine inanıyorum. Azerbaycan geleceğe hazırlanıyor. Sahip olduğu doğal kaynakları, petrolü, doğal gazı hızlı ve güçlü bir şekilde değerlendirirken buradan elde ettiği finansal gücü, ekonomisini çeşitlendirmeye, petrol dışı alanları geliştirmeye sevk ediyor."

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki etkileşimin aynı zamanda bölgeye ve Türk dünyasına da örnek olacağına inandığını ifade eden Yılmaz, sözlerini, "Kafkaslar'da barışın oluşmasıyla, normalleşmenin hakim olmasıyla birlikte, bölgesel refahın artacağına ve bundan tüm ülkelerin istifade edeceğine yürekten inanıyorum. İşgal altından kurtarılmış bölgelerin yeniden gelişmesinde, Türk özel sektörünün tarımdan turizme, hizmetlere çok önemli roller oynayabileceğine inanıyorum." diye tamamladı.

