Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Başka siyasi anlayışlar gibi 'laf ola beri gele' yaklaşımıyla hareket etmiyoruz

Yılmaz, Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen "Kanaat Önderleri Buluşması"nda, her fırsatta vatandaşlarla istişareler yaptıklarını, bütün politikaları millete göre şekillendirdiklerini söyledi.

Mersin'in tarım, turizm ve ihracatıyla "Akdeniz'in incisi" olduğunu dile getiren Yılmaz, kentte bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu anlattı.

"BAŞKA SİYASİ ANLAYIŞLAR GİBİ 'LAF OLA BERİ GELE' YAKLAŞIMIYLA HAREKET ETMİYORUZ"

Yılmaz, dünyadaki çeşitli sıkıntılara rağmen Türkiye'nin güçlü şekilde yoluna devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Seçim beyannamelerimizde ortaya koyduğumuz vaatleri birer birer hayata geçirmek için her türlü çabayı sarf ediyoruz. Buna dönük planlar, programlar, eylem planları hazırlıyoruz. Biz, birtakım başka siyasi anlayışlar gibi 'laf ola beri gele' yaklaşımıyla hareket etmiyoruz. Ne diyorsak onu belli bir program ve eylem planı çerçevesinde, bütçesini, finansmanını düşünerek gerçekçi şekilde ortaya koyuyoruz. Halkımızın da bize güveninin en önemli sebeplerinden bir tanesi bu."

Milletin önceliğinin kendi öncelikleri olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Enflasyonla kararlı mücadele yürütüyoruz. İnşallah bunun sonuçlarını bu yılın ortalarından itibaren daha net şekilde göreceğiz. Orta vadede tek haneli rakamlara geri döneceğiz. Bu bir süreç, bir anda olmuyor bu işler ama adım adım bu hedefi gerçekleştireceğiz. Bunun planını, programını yapmış durumdayız. Uygulamayı da kararlı şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin ulaşım, sağlık, turizm, enerji ve savunma sanayisi gibi her alanda dünyayla rekabet ettiğini, her geçen gün ileriye gittiğini dile getirdi.

"HERKESİN KİMLİĞİNE, TERCİHLERİNE, İNANCINA, MEZHEBİNE SAYGILIYIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na geçen yıl yapılan seçimlerde verilen destekten dolayı şükranlarını sunan Yılmaz, şöyle devam etti:

"İçeride, dışarıda bir sürü odak Türkiye'nin istikrarını bozmak için gayret sarf etti ama başaramadılar. Muhalefetin şu anki halini görüyorsunuz. Allah korusun bu zihniyetle seçimi kazanıp iktidara gelmiş olsalardı Türkiye'deki politikaların nereye savrulacağını sizin takdirinize bırakıyorum. Kendi içlerinde kavga, birbirleriyle kavga... Böyle bir anlayışla Türkiye'de ne siyasi ne ekonomik istikrar olurdu ne de dış politikada milli menfaatlerimizi koruyabilirdik. Çok şükür milletimiz buna geçit vermedi ve çok asil bir tavır ortaya koydu. Biz de buna layık olmaya çalışıyoruz."

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'ye ve Mersin'e hizmet ettiklerini, her alanda kentin marka değerini yükseltmek, çehresini değiştirmek için gayreti sürdürdüklerini anlattı.

Herkesin huzur içerisinde yaşayacağı ortamı tesis etme amacında olduklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle dedi:

"Herkesin kimliğine, tercihlerine, inancına, mezhebine saygılıyız. Yeter ki bunlar, siyasi çatışma konusu haline getirilmesin, ülkemizin birliğine, beraberliğine zeval vermeye çalışan birtakım odakların aracına dönüştürülmesin. Bu olmadığı sürece biz hiçbir zaman hiçbir insanın kimliğiyle, inancıyla uğraşmadık. Tam aksine herkesin kimliğine saygılıyız. Herkes kendi nasıl istiyorsa, inancı neyi gerektiriyorsa o şekilde yaşasın, kendisini ifade etsin diyoruz. Biz, birlik içinde, vatanımızın, milletimizin gücünü artırarak, üzerimizde birtakım oyunlar kurgulamaya çalışanların oyunlarını da boşa çıkararak yolumuza devam ediyoruz. Daha güçlü bir Türkiye'yi inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. 81 ilimizle, 85 milyon nüfusumuzla, her kesimden ve inançtan insanımızla bunu birlikte başaracağız. Fitne, fesat yapmaya çalışanlar, bölmeye parçalamaya çalışanlar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir şekilde başarılı olamayacaklar inşallah."

Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarının, uyum ve koordinasyon içerisinde Mersin'de hizmet edeceğini söyleyen Yılmaz, adayların kenti gerçek belediyecilikle tanıştıracağını belirtti.

Yılmaz, kentin ciddi yatırım ve projelere ihtiyacının olduğuna dikkati çekerek, "Önümüzdeki dönem inşallah Mersin'de sermayeden yiyen değil sermayeye ilave yapan bir belediyecilik anlayışıyla, şeffaf, hesap verebilir, hizmet odaklı bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.