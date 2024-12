Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bizim amacımız KKTC'de refahın artmasıdır

Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Yılmaz, KKTC geliştikçe ve Kıbrıs Türkleri daha iyi şartlarda yaşadıkça son derece mutlu olduklarını söyledi.

Yılmaz, son KKTC ziyaretinde, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, ilk etapta ayakta tedavi ve muayene hizmetleriyle sınırlı olarak hizmet verecek 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkelerinin inşasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini, projenin en kısa sürede tamamlanacağına inandıklarını ifade etti.

Yerleşkenin yeni unsurlarla zenginleştiğini ve projeye son olarak modern bir kütüphane eklendiğini dile getiren Yılmaz, üniversite öğrencilerinin millet bahçesi içinde zamanlarını verimli şekilde geçirebileceği bu kütüphanenin inşasının da gerçekleştirileceğini kaydetti.

Yılmaz, 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında gerçekleştirilecek projelerde KKTC hükümetiyle işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, göreve başladığından bu yana Üstel ve ekibiyle son derece verimli ve iyi niyetli bir işbirliği yürüttüklerini söyledi.

"Bizim amacımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülke olması ve her geçen yıl hem daha çok güçlenmesi hem de daha fazla refahının artmasıdır. Haksız ambargolar ve izolasyonlarla Kıbrıs Türkü'nün spor, eğitim ve ulaşım gibi temel insan hakları dahi on yıllardır ihlal ediliyor olsa da biz Kıbrıs Türkü'nü ihtiyaç duyduğu her alanda desteklemeye devam edeceğiz." diyen Yılmaz, KKTC'ye ekonomik desteğin yanı sıra siyasi desteğin de sürdüğünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde KKTC'nin tanınması ve uluslararası toplumda hak ettiği yere gelmesi için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

- "50 YILI AŞKIN BİR SÜREDİR ADA'DA BİR HUZUR VAR, GÜVEN ORTAMI VAR"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın 6 Kasım'da Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne onur konuğu olarak davet edilmesinin önemli bir gelişme olduğunu, KKTC'nin Türk devletleriyle olan ilişkilerinin gelişmeye devam edeceğine inandıklarını belirten Yılmaz, Kıbrıs meselesinde Tatar'ın egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm vizyonuna destek verdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabında bir kez daha ifade ettikleri üzere, uluslararası toplum KKTC'yi artık tanımalı, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmalıdır. Kıbrıs meselesinde yalnızca Ada'daki gerçekler üzerine inşa edilecek bir çözümün adil, kalıcı ve sürdürülebilir olacağını her fırsatta vurguluyoruz. Çok şükür 50 yılı aşkın bir süredir Ada'da bir huzur var, güven ortamı var. Sadece Kıbrıs Türkleri değil Rum kesimiyle de birlikte baktığınızda Ada bugün bir huzur adasıdır. Burada da mevcut gerçekleri herkesin görmesi, anlaması, gerçekçi bir çözüm için olmazsa olmazdır. Birçok kereler denenmiş ancak Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle hayata geçirilemeyerek tüketilmiş olan federasyon modeli artık bir seçenek değildir. Türkiye, ana vatan ve garantör devlet olarak Kıbrıs Türklerinin haklı davasını sonuna kadar sürdürmeye, savunmaya devam edecektir."

Siyasi istikrar ve güvenin olduğu ortamda ülkelerin güçlendiğini, kalkındığını ve geliştiğini vurgulayan Yılmaz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki istikrar, siyasi istikrar da son derece önemli ve bütün bu çalışmalarımızın çok daha verimli bir şekilde yürütülmesi bakımından da son derece değerli. Hem Türkiye olarak hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak istikrar içinde büyümeye, güçlenmeye, ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.