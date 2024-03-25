Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Demokrasinin de kalkınmanın da düşmanı terördür

Programlara katılmak üzere Bitlis'e gelen Yılmaz, Ulu Cami Meydanı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle buruk bir ramazan yaşadıklarını belirtti.

AK Parti olarak ilk günden bu yana "dini milliyetçilik" yapmayacaklarını, kimsenin inancıyla, mezhebiyle uğraşmayacaklarını söylediklerini anlatan Yılmaz, kimsenin etnik kimliğiyle uğraşmadıklarını vurguladı.

"Herkesin kimliği şerefidir" diyerek özgürlükleri artırdıklarını, batıda ne varsa doğuda da olması için çaba gösterdiklerini ifade eden Yılmaz, "Son 20 yılda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hiçbir dönem olmadığı kadar hizmeti insanımızla buluşturduk. Yollarından üniversitelerine, organize sanayi bölgelerinden kırsal alanına her konuda hiçbir dönem atılmamış adımları attık. Bu bir zihniyetin ürünüdür. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışının ürünüdür. Yıkan ve tahrip eden değil, inşa eden bir siyaset anlayışının sonucudur. AK Parti bir taraftan temel hak ve hürriyetleri artırırken, vesayetleri tasfiye ederken, milli iradeyi hakim kılarken, diğer yandan da en büyük hizmetleri bu dönemde milletimize taşıdı." diye konuştu.

- "BİR HUZUR VE GÜVEN ORTAMINDAYIZ"



Geçmişte bölgede yaşanan terör dönemlerini, o dönemin getirdiği şartları herkesin bildiğini söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Terör, tüm Türkiye'ye zarar verdi ama en büyük zararı bölgemize, burada yaşayan insanımıza verdi. Doğrudan zararları dışında dolaylı olarak da çok büyük zararlar verdi. Terörden dolayı yaylalarımızı kullanamadık. Bölgemize terör nedeniyle turist, sermaye, yatırım ve nitelikli eleman gelmedi. Bunun bütün maliyetini bu bölgede yaşayan insanımız çekti ama şimdi tam tersine huzur ve güven ortamı var. Son dönemlerde Doğu ve Güneydoğu'da birçok ilimizi ziyaret ettim. Allah'a şükürler olsun. Bir huzur ve güven ortamındayız. Her zaman söylüyorum, burada da tekrar edeceğim. Demokrasinin de kalkınmanın da düşmanı terördür. Terörün olduğu yerde ne demokrasi ne kalkınma olur. Huzurun, güvenin olduğu yerde de hem demokrasi hem de kalkınma olur. Bunun en güzel örneklerinden biri Bitlis."

Huzur ve güvenin sonucunda Bitlis'te son 5 yılda özel sektörde 17 bin yeni istihdamın oluştuğunu vurgulayan Yılmaz, bu gelişmelerin huzur, güven ve bu siyasi istikrar sayesinde olduğunu belirtti.

Bitlis'te birinci organize sanayi bölgesinin dolduğunu ve ikinci organize sanayi bölgesinin talep edildiğini dile getiren Yılmaz, tekstil sektöründe de binlerce insanın iş imkanı bulduğunu aktardı.

- "BU YIL 200 BİN KONUT TAMAMLAYARAK DEPREMZEDELERE TESLİM EDECEĞİZ"



Tarihine, tarihi değerlerine sahip çıkan bir milletin geleceğini de o kadar sağlam inşa edeceğine inandıklarını söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Modernleşmek ve modern hayata adapte olmak demek geçmişini unutmak demek değil. Bir taraftan tabi ki sanayisiyle, tarımıyla, şehirleşme, yapılaşmasıyla modernleşeceğiz, teknolojisiyle gelişeceğiz ama bir taraftan da tarihimize, kültürümüze, inancımıza, maneviyatımıza, geçmişimize sahip çıkacağız. İşte bunun çok güzel bir örneğini burada görüyoruz. Bu da merkezi idare ile yerel yönetimin güzel bir işbirliğine dayanıyor. Nesrullah kardeşimiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklarımızla yürütülen proje ile burayı dönüştürdük. Yıkılması gereken yerler yıkıldı. Yıkım işi bitti. Bundan sonra sadece yapım işi var. O yıkımların yapılması gerekiyordu. Yapıldı, bitti. Bundan sonra buraların daha da güzelleşmesi için çalışacağız."

31 Mart'ta sandık başına gidileceğini ve bir demokrasi şöleninin yaşanacağını anlatan Yılmaz, hükümet olarak Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın ve Bitlis Belediyesinin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Merkezi idareyle yerel yönetimlerin işbirliği yaptığında daha çok işin yapıldığını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bazı siyasetçiler var. Seçimden önce söz verirler, seçimden sonra o verdikleri sözü unuturlar. Hatta öyleleri var ki geçen televizyonlardan da izledim. Bırakın vaatlerini yerine getirmeyi, vaatlerinin ne olduğunu bile hatırlamıyorlar. Nesrullah Bey hizmetleri hayata geçirdiği dönemde pandemi yaşandı, dünyada ekonomik krizler oldu, savaşlar çıktı, dünyada ve bölgemizde gerilimler çıktı. Bunları yaptığı dönemde tarihimizin en büyük deprem afetini yaşadık. Şimdi o yaraları sarıyoruz. Bu yıl 200 bin konut tamamlayarak depremzedelere teslim edeceğiz. Bütün bunlarla uğraşırken bu kadar hizmet yapılmış."

- "YILIN ORTASINDAN İTİBAREN ENFLASYON DÜŞMEYE BAŞLAYACAK"



Ülkenin gelişmesi ve büyümesi için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız başımızda. Mecliste Cumhur İttifakı'nın net bir çoğunluğu var. 5 yıl daha yönetimdeyiz. Ekonomimizi büyütüyoruz, ihracatımızı, üretimimizi, istihdamımızı arttırıyoruz. İnşallah Bitlis'imize önümüzdeki dönem merkezi ve yerel yönetim olarak çok daha fazla hizmeti yapacağız. Bundan hiç endişeniz olmasın. Ekonomimizi büyütürken tek sıkıntımız var. Enflasyon. Büyümemiz iyi. Geçen yıl 4,5 büyümüşüz. Milli gelirimiz 230 milyardan 1,1 trilyonun üzerine çıkmış. 2002'de 3 bin 600 dolar olan kişi başına gelirimiz geçen sene 13 bin 110 dolara kadar yükseldi. İhracatımız ve istihdamımız artıyor, daha da büyüyecek. Tek sorunumuz nedir? Enflasyon, fiyatlar. Bunu da önceliklendirmiş durumdayız. Bunun planını programını yapmış durumdayız."

Bu yılın ortalarından itibaren enflasyonda düşüşlerin başlayacağını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu işler hemen olmuyor. Belli bir zaman alıyor. Yılın ortasından itibaren enflasyon düşmeye başlayacak. Gelecek yıl yüzde 15'lere düşürmeyi hedefliyoruz, 2026'da ise yeniden tek hane olacak. Biz başkaları gibi laf olsun diye söylemiyoruz. Bunun planını, programını, politikalarını yapmış durumdayız. Adım adım hayata geçiriyoruz, uyguluyoruz. Seçimlerden sonra da kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Enflasyonun da belini kırdıktan ve bu sorunu da çözdükten sonra artık Türkiye'nin önünde bir engel yok. Türkiye Yüzyılı'nda 'gerçek belediyecilik' diyoruz. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız. 31 Mart'ta oyunuzu Bitlis'e, Bitlis'in geleceğine, hizmetlere verin, laf üstüne laf koyanlara değil, taş üstüne taş koyanlara oyunuzu verin."

Programda, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Emre Güzelsoy ve AK Parti eski Bitlis Milletvekili Vahit Kiler de birer konuşma yaptı.

Yılmaz, programın ardından beraberindekilerle merkeze bağlı İçmeli köyüne giderek geçen yıl Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık'ın ailesini ziyaret etti, başsağlığı dileğinde bulundu.

Daha sonra köy okuluna geçen Yılmaz, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.