Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ kadrolarına ağır darbeler vuruldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hepinize sevgilerini muhabbetlerini iletmek istiyorum. Hain kalkışmayı durdurmak için hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Demokratik bir ortamda darbeye kalkışanlar milli iradeye karşı olanlardır. Milletimiz karanlığı vatan sevgisiyle aydınlatmıştır. Bütün darbeciler tabiatları gereği gayri millidirler.

Milli yürekler sadece darbeyi durdurmakla kalmamıştı. Dünya demokrasi tarihine geçmesi gereken bu şanlı direniş dünyada gerekli sahiplenmeyi ortaya koyamamıştır.Biz bu dünyada milletin üzerinde güç görmedik diyen Erdoğan'ın onurlu duruşunu bir kez daha hatırlıyoruz. Türkiye Yüzyılı'ndan vazgeçmeyeceğiz diyenler olarak buradayız. Çanakkale, Yenikapı ruhuyla buradayız.

Bir daha yaşanmaması için hain kalkışmayı unutmuyoruz ve unutmayacağız. 15 Temmuz gecesi meclisimizi terk etmeyen vekillere şükranlarımı sunuyorum. Tüm vatandaşlarımızı TBMM'ye gelerek 15 Temmuz fotoğraf sergisini görmeye özellikle davet ediyorum.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

Saygıdeğer şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Atılan bomba o akşam sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yok etmek için değil, Türkiye'nin bağımsızlığını, Türkiye demokrasisini, Türkiye'nin geleceğini yok etmek için atılmış bombalardı.