İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2023 Cumartesi / 27 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1409
  • EURO
    29,4195
  • ALTIN
    1642.76
  • BIST100
    6437.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ kadrolarına ağır darbeler vuruldu
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ kadrolarına ağır darbeler vuruldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenine katılıyor. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'FETÖ kadrolarına ağır darbeler vuruldu. Bütün darbeler ve darbeciler tabiatları gereği gayrimillidirler' dedi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Sadece siyasete karşı değil, milleti yok etmeye yönelikti. İç savaşı tetiklemek üzere düğmeye basılan teşebbüstü' ifadelerini kullandı.

15 Temmuz 2023 Cumartesi 14:59 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ kadrolarına ağır darbeler vuruldu
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hepinize sevgilerini muhabbetlerini iletmek istiyorum. Hain kalkışmayı durdurmak için hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Demokratik bir ortamda darbeye kalkışanlar milli iradeye karşı olanlardır. Milletimiz karanlığı vatan sevgisiyle aydınlatmıştır. Bütün darbeciler tabiatları gereği gayri millidirler.

Milli yürekler sadece darbeyi durdurmakla kalmamıştı. Dünya demokrasi tarihine geçmesi gereken bu şanlı direniş dünyada gerekli sahiplenmeyi ortaya koyamamıştır.Biz bu dünyada milletin üzerinde güç görmedik diyen Erdoğan'ın onurlu duruşunu bir kez daha hatırlıyoruz. Türkiye Yüzyılı'ndan vazgeçmeyeceğiz diyenler olarak buradayız. Çanakkale, Yenikapı ruhuyla buradayız.

Bir daha yaşanmaması için hain kalkışmayı unutmuyoruz ve unutmayacağız. 15 Temmuz gecesi meclisimizi terk etmeyen vekillere şükranlarımı sunuyorum. Tüm vatandaşlarımızı TBMM'ye gelerek 15 Temmuz fotoğraf sergisini görmeye özellikle davet ediyorum.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

Saygıdeğer şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Atılan bomba o akşam sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yok etmek için değil, Türkiye'nin bağımsızlığını, Türkiye demokrasisini, Türkiye'nin geleceğini yok etmek için atılmış bombalardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.