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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Filistin'de haklı olan er veya geç kazanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Filistin'de haklı olan er veya geç kazanacak. Kimliği, dini ne olursa olsun, dünyanın neresinde yaşıyor olursa olsun, uluslararası kuruluşların aczi karşısında insanlığın ortak erdemlerde birleşmesi en büyük güçtür.' ifadesini kullandı.

AA1 Ocak 2025 Çarşamba 12:29 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Filistin'de haklı olan er veya geç kazanacak
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Yılmaz, sosyal medya hesabından, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilen eylemle ilgili paylaşımda bulundu.

İnsanlık ittifakının zulme karşı ayakta olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Filistin'de haklı olan er veya geç kazanacak. Kimliği, dini ne olursa olsun, dünyanın neresinde yaşıyor olursa olsun, uluslararası kuruluşların aczi karşısında insanlığın ortak erdemlerde birleşmesi en büyük güçtür. Türkiye olarak tutumumuz nettir; acil ateşkes, yeterli insani yardım ve iki devletli siyasi çözüm."

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz
  • filistin
  • gazze

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