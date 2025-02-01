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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Geçen yıl ihracatımız 262 milyar doları buldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Geçen yıl ihracatımız 262 milyar doları buldu. Dün açıklandı, turizm gelirimiz 61 milyar doları aştı. Bir taraftan da ithalatımız geriledi. Dolayısıyla cari işlemler açığımız düştü.' dedi

AA1 Şubat 2025 Cumartesi 20:00 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Geçen yıl ihracatımız 262 milyar doları buldu
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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'i makamında ziyaret eden Yılmaz, daha sonra Ardahan Üniversitesi Konuk Evi'nde düzenlenen "Ardahan İş Dünyası Buluşması"na katıldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, plan yaparken istişarelere önem verdiklerini, bu nedenle Ardahan'da iş insanlarıyla buluştuklarını söyledi.

Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Yılmaz, "Ekonomide önemli bir dönemden geçiyoruz. Pandemi sonrası dünya hala ortalamalarına gelmiş değil. Gerek ekonomik büyüme gerek ticaret anlamında dünya, hala tarihi ortalamalarının altında seyrediyor. Nispi bir toparlama var ama dünya tam eski günlere de dönebilmiş değil." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, bölgede savaş ve çatışmaların olduğuna işare ederek, "Kuzeyimizde ve güneyimizde jeopolitik gerilimler var." dedi.

Dünyada bloklaşmaların arttığını, ticari blokların oluştuğunu vurgulayan Yılmaz, "Eski dünya gibi değil, kendimizi buna göre konumlandırmak durumundayız." şeklinde konuştu.

Yılmaz, Ardahan'ın potansiyelinin farkında olduklarını, bunları değerlendirmek için yatırımcının yanında olduklarını bildirdi.

Deprem gerçeğine değinen Yılmaz, şöyle konuştu:

"2023 yılındaki depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bütün bu süreç içinde en temel mesele olarak gördüğümüz enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Geçen yılı yüzde 44'le tamamladık. Şunu görüyoruz, geçen yılın ocak ayına göre bu yılın ocak ayı daha düşük olacak. Bunu tahmin ediyoruz. Bu da enflasyonu aşağı çekmeye devam edecek. Yıl sonuna geldiğimizde ise artık enflasyonun 20 civarında bir rakama düşmesini bekliyoruz. Bütün politikalarımızı bu yönde şekillendirmiş durumdayız. 2026-2027 perspektifinde de tek haneli rakamları hedefliyoruz."

Ülkede istihdamın artmaya devam ettiğini kaydeden Yılmaz, "Geçen yıl ihracatımız 262 milyar doları buldu. Dün açıklandı, turizm gelirimiz 61 milyar doları aştı. Bir taraftan da ithalatımız geriledi. Dolayısıyla cari işlemler açığımız düştü." değerlendirmesinde bulundu.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
  • Cevdet Yılmaz
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz

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