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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Habeck ve heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 16:23 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Habeck ve heyetini kabul etti
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TBMM'de gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacminin artırılması, yakın iletişim ve karşılıklı ziyaretlerle diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi, savunma sanayisi ile dijital ve yeşil dönüşüm alanlarında ikili işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve müzakere sürecinin canlandırılması, vize kolaylığının sağlanması, Gümrük Birliğinin revizyonu konularında yakın işbirliği içinde çalışılması gerektiği üzerinde durulan görüşmede, küresel ve bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
  • Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck
  • Türkiye-Almanya

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