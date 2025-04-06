Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Halkın seçtiğine 'cunta' demek milli iradeyi yok saymaktır

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Özel'in, Mayıs 2023 seçimlerinde milletin yüzde 50'den fazla oyunu alarak seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti "cunta" olmakla suçladığını belirten Yılmaz, "Halkın seçtiğine 'cunta' demek, esas itibarıyla halkı 'cuntacı' olarak nitelendirmektir. Milli iradeyi yok saymaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu dil demokratik siyasetin değil, vesayetçi geleneğin bugünkü dışa vurumudur. Olsa olsa içindeki 'cunta' özlemini başkalarına yansıtma halidir. AK Parti ve Cumhur İttifakı tabanını aşağılayan, siyasi nezaketten nasibini almamış bu dil, fırsat bulunca her türlü aşırılığı ve baskıyı yapacağını şimdiden ortaya koymaktadır.

Gerginliği, kutuplaştırmayı, kamplaştırmayı hedefleyen bu muhalefet dilinin, ana muhalefet partisine de ülkemize ve demokrasimize de zarardan başka bir sonucu olmayacaktır. Sorumsuz ve saldırgan siyaset tarzı, geçmişte defalarca olduğu gibi zamanı gelince halkımızdan gerekli demokratik cevabı sandıklarda alacaktır."

- "TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik sergilenen "çirkin" üslubun da kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşım, ekonomik istikrarımızı bozma, güven ortamını zedeleme ve insanımızın refahına kastetme anlamına gelmektedir. Sorumlu bir muhalefet; ekonomiyi baltalamayı değil, 85 milyonun refahı için yapıcı eleştiriler ile ekonomik politikalara destek olmayı gerektirir.

Sorumsuz siyasetçiler ne derse desin; Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde, milletimizin duası ve desteğiyle Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz. Demokrasi ve kalkınma yolunda yeni hedeflere yürüyecek, terörsüz Türkiye hedefine ulaşacak, etkin dış politika ile milli menfaatlerimizi koruyacak, ekonomik programımızı kararlılıkla uygularken, halkımızın refahını artırmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."