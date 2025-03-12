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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İstiklal Marşı'mız bir varoluş manifestosudur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'İstiklal Marşı'mız bir varoluş manifestosu ve deklarasyonu, milletimizin özgürlük yemini ve milli mutabakatıdır.' ifadesini kullandı.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 13:53 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İstiklal Marşı'mız bir varoluş manifestosudur
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Yılmaz, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı'mız bir varoluş manifestosu ve deklarasyonu, milletimizin özgürlük yemini ve milli mutabakatıdır. Bağımsızlığımızın simgesi İstiklal Marşı'mızın kabulünün 104. yıl dönümünde, aziz milletimizin destansı mücadelesini mısralarında yaşatan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bugün bizler, 'Asım'ın Nesli' olma bilinciyle vatanımıza ve değerlerimize sahip çıkıyor, bu destanı gelecek nesillere aktarmayı görev biliyoruz. Kahraman milletimiz, Milli Mücadele ruhuyla Türkiye Yüzyılı'na kararlılıkla yürümeye devam edecektir."

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