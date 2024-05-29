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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kamboçya Başbakan Yardımcısı Sok'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kamboçya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Sok Chenda Sophea ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AA29 Mayıs 2024 Çarşamba 13:50 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kamboçya Başbakan Yardımcısı Sok'u kabul etti
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Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, ikili işbirliğimizin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri istişare ederek, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın işaret ettiği 1 milyar dolar ticaret hacmi hedefi için yapılması gerekenler üzerinde değerlendirmelerde bulunduk. Bu yıl, Kamboçya Krallığı ile diplomatik ilişkilerimizin 65. yılını kutlayacak olmamızdan mutluluk duyuyoruz. 65 yıldır ülkelerimiz arasında süregelen ikili ilişkilerimizin kültür ve turizm alanı başta olmak üzere diğer alanlarda da daha aktif bir şekilde artırılmasını önemsiyoruz. Siyasi düzeyde süregelen yakın diyaloğun, parlamentolararası ve özel sektör temsilcilerimiz arasında artarak devam etmesini temenni ediyoruz. Sayın Sok Chenda Sophea ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyor, işbirliğimizin artarak devam etmesini diliyorum."

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