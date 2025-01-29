İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2025 Çarşamba / 30 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7756
  • EURO
    37,2501
  • ALTIN
    3175
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'nin sonuna kadar hak ettiği uluslararası statüsü son derece önemli
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'nin sonuna kadar hak ettiği uluslararası statüsü son derece önemli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sonuna kadar hak ettiği uluslararası statüsü son derece önemli. Özden gelen hakları, egemen eşitliği, eşit uluslararası statüsü son derece kıymetli.' dedi.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 12:59 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'nin sonuna kadar hak ettiği uluslararası statüsü son derece önemli
ABONE OL

Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

Meclislerin bir ülkenin kalbi, milli iradenin tecelli ettiği kurumlar olduğunu belirten Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki ilişkileri çok önemli gördükleri söyledi.

Yılmaz, Türkiye ile KKTC arasındaki İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşması kapsamında, Kıbrıs'ın kalkınması, Kıbrıs Türkü'nün refahının artması için karayolundan sulamaya, sağlıktan sanayiye birçok başlıkta, çok sayıda projenin yer aldığını hatırlatarak, "Oraya bazen düzenleme ihtiyaçları olabiliyor. Kanuni süreçlerin bizim önümüzü açması gerekebiliyor. Burada meclis olarak tüm gruplarınızın verdiği desteğe de teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçlerde de inanıyorum ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin refahı, kalkınması, daha ileriye gitmesi için meclisten yeni yeni kanunlar çıkacaktır, düzenlemeler yapılacaktır, buna da inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sonuna kadar hak ettiği uluslararası statüsü son derece önemli. Özden gelen hakları, egemen eşitliği, eşit uluslararası statüsü son derece kıymetli. Bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'la da yüzde yüz aynı doğrultuda bakıyoruz. Yarım asrı geçen artık bir gerçeklik var ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti var. Dolayısıyla bundan sonra ne olacaksa bu gerçeklikle birlikte olmak durumunda. Uzun yıllar denenmiş, sonuç alınmamış yöntemleri tekrar tekrar denemenin bir anlamı olmadığına inanıyoruz. Bu noktada da hem kardeş ülke olarak hem garantör ülke olarak her zaman yanınızda olduğumuzu, bütün gücümüzle, imkanımızla Kıbrıs Türkü'nün hakkını, hukukunu sizlerle birlikte savunmaya devam edeceğimizi de vurgulamak istiyorum."

  • Cevdet Yılmaz
  • KKTC
  • Ziya Öztürkler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.