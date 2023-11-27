Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi, tarım, turizm ve savunma alanlarında işbirliğinin artırılması konuları değerlendirildi.
Çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Maldivler Cumhurbaşkanı Sayın Muhammed Muizzu'yla Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ile yapacağı görüşme öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) November 27, 2023
Görüşmemizde; ülkelerimiz arasında ticaretin geliştirilmesi, tarım,... pic.twitter.com/smCt1ultRh