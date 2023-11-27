İSTANBUL 5°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2023 Pazartesi / 15 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9145
  • EURO
    31,6599
  • ALTIN
    1870.64
  • BIST100
    8107.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ile görüştü
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmesi öncesinde bir araya geldi.

AA27 Kasım 2023 Pazartesi 21:22 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ile görüştü
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi, tarım, turizm ve savunma alanlarında işbirliğinin artırılması konuları değerlendirildi.

  • spot cevdet yılmaz
  • maldivler cumhurbaşkanı
  • erdogan görüşmesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.