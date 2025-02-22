Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Önümüzdeki dönem iki temel önceliğimiz olacak

Yılmaz, Bingöl'deki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.

Burada partililere seslenen Yılmaz, Bingöl'ün AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın kalesi bir il olduğunu söyledi.

Milletin nabzını tutarak politikaları şekillendirmenin önemine işaret eden Yılmaz, "Maalesef hiçbir şey yapmamış, taş üstüne taş koymamış olanlar bakıyorsunuz bizden çok daha fazla konuşuyorlar. Bizim de konuşmamız, vatandaşımızı aydınlatmamız, bilgilendirmemiz lazım. Elbette sorunlar var, olacak ama kim bu sorunların üstesinden gelir, tecrübesiyle, dirayetiyle artık dünyanın tanıdığı liderliğiyle Cumhurbaşkanı'mız ve AK Parti, Cumhur İttifakı çözer." diye konuştu.

- "DAHA SEÇİM YOK ORTADA, ADAY OLMA PEŞİNDE İNSANLAR"

Muhalefet partilerini eleştiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhalefete bakıyorsunuz, kendi içlerinde şimdiden daha seçim yok ortada, aday olma peşinde insanlar. Birbirleriyle çekişiyorlar, parti içi çekişmeler Türkiye ile ilgili birtakım popülist politikalar dışında uzun vadeli tek bir cümle duydunuz mu? Bir vizyon, bir politika duydunuz mu muhalefette? Yine ne varsa AK Parti'de, Cumhur İttifakı'nda var. Bunu görmemiz lazım."

- "AK Parti istikrar içinde değişen bir parti"

AK Parti 8. Olağan Kongresi'ne değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"AK Parti istikrar içinde değişen bir partidir. Hem istikrarı ve hafızasını koruyan hem de değişen bir partidir. Bundan da gurur duyuyoruz. İnşallah bu kongremiz birçok bakımdan tazelenmenin, yenilenmenin olduğu bir kongre olacak ve çok daha heyecanlı, güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Hepimiz görevimiz ne olursa olsun bu yola hizmet etmeye devam edeceğiz."

- "ALT VE ÜST YAPISIYLA DEPREM BÖLGEMİZİ AYAĞA KALDIRIYORUZ"

Yılmaz, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde çalışmaları bu yıl tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"2025'in sonunda aşağı yukarı depremin yükünü bitiriyoruz. Bu sene 3 trilyon liranın üzerinde sadece merkezi yönetim bütçesinden depremin yaralarını sarmaya çalıştık. Sadece konut değil, okullar, hastaneler, tüneller, köprüler sosyal alanlar, organize sanayi bölgeleri her türlü alt ve üst yapısıyla deprem bölgemizi ayağa kaldırıyoruz. Bu çalışmalarımız bittiğinde eskisinden daha güçlü olarak yoluna devam edecek bu bölgelerimiz."

- ENFLASYON RAKAMLARI

Enflasyonda düşüş sürecinin geçen yıl haziranda başladığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Enflasyon mayısta en yükseğe çıkmıştı, 75'ler civarı. Yılı 44 ile bitirdik. İnşallah bu senenin sonlarına geldiğimizde artık 20'li rakamlardan bahsedeceğiz. Giderek düşüş eğiliminde. Sonraki yıllarda da düşerek nihayet tek haneli rakamlara geri dönecek. Bundan hiç endişeniz olmasın. Önümüzdeki dönem iki temel önceliğimiz olacak, reel ekonomiyi, üretimi desteklemek ve sosyal refahı artırıcı çalışmalar yapmak"

- "Güçlü olmamız, çok çalışmamız, sımsıkı kenetlenmemiz lazım"

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Cumhur İttifakı ile Türkiye'yi, "Türkiye Yüzyılı"nda farklı bir seviyeye taşıyacaklarını belirterek, "Dünyanın halini görüyorsunuz, ne kural ne hukuk ne uluslararası kurumlar kaldı dünyada. Bu ortamda birliğimizi, beraberliğimizi korumamız, güçlü olmamız, çok çalışmamız, sımsıkı birbirimize kenetlenmemiz lazım. 86 milyon bir, beraber ve kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

- "TERÖRÜN ORTADAN KALKMASI, YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRİYOR"

Terörün bölgeye ve ülkeye verdiği zararlara değinen Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" hedefinin önemine işaret etti.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Terör var diye yapılmayan yatırımlar, terör nedeniyle kullanılamayan meralar, gelmeyen turistler ve nitelikli elemanlar, bütün bunlar bu bölgemize bedel oluşturdu. Bırakın buraya yatırımcının gelmesini, buradan insanlar batıya sermayelerini götürdüler, orada yatırım yaptılar. İnşallah terörsüz Türkiye'yi yakaladığımızda tüm Türkiye bundan yararlanacak ama en çok bu bölgemize faydası olacak. Gabar'da petrol çıkıyor. Terörün ortadan kalkması, yatırım ortamını iyileştiriyor, insanların aş, iş sahibi olmasını sağlıyor. Turizmin, tarımın, ticaretin gelişmesini sağlıyor. Bütün bu boyutlarıyla baktığınızda terörsüz bir Türkiye bizim için çok kıymetli. Terörü bu ülkenin gündeminden çıkaracağız. Emperyalist birtakım güçlerin bu bölgemiz üzerinde yaptığı hesapları da hep birlikte boşa çıkaracağız. Birbirimize sarılıp, kenetleneceğiz, gereksiz tartışmalar, gerilimlerle enerjimizi harcamayacağız. Enerjimizi, ülkemizi, milletimizi büyütmek için, daha güçlü hale getirmek için sarf edeceğiz."

Ziyarette, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ve ilçe belediye başkanları da yer aldı.

