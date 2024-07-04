İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2024 Perşembe / 28 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5675
  • EURO
    35,2601
  • ALTIN
    2470.02
  • BIST100
    10743.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ünal Üstel ile bir araya geldi
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ünal Üstel ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

DHA4 Temmuz 2024 Perşembe 14:09 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ünal Üstel ile bir araya geldi
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Sayın Üstel ile görüşmemizde, yakın zamanda imzaladığımız 2024 İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması ile gerçekleştirilmesi öngörülen öncelikli projeleri ele aldık. KKTC'nin refahı için hayata geçirdiğimiz proje ile Anadolu'dan gelen su ile içme suyu sorununu çözmüştük; şimdi de Kıbrıs'ın bereketli ovalarını suyla buluşturarak tarımsal üretimi destekleyeceğiz. Bunun yanı sıra; sanayi, turizm, altyapı, sağlık, eğitim, ulaşım gibi konulardaki iş birliğimizi artırarak da KKTC'li kardeşlerimizin refah artışına katkı sunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Hem Türkiye'de hem de KKTC'deki ekonomik ve siyasi istikrarın devamının iki ülke ve bölge için hayati önem taşıdığına işaret eden Yılmaz, "Bu bağlamda, Türkiye'de uyguladığımız programın planlı ve koordineli bir şekilde işliyor olmasının KKTC'ye ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimize de çok olumlu yansımaları olacaktır. Hazırlıkları süren ve 20 Temmuz'da 50'nci yılını idrak edeceğimiz Mutlu Barış Harekatı'nın yıl dönümünü şimdiden kutluyor, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Birliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.