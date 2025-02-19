İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2025 Çarşamba / 21 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,3027
  • EURO
    37,8869
  • ALTIN
    3436.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklama
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklama

Meclis'te gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun Giresun'da gerçekleştireceği programda, oradaki aktörlerle istişarelerde bulunacaklarını söyledi. Yılmaz, emekli bayram ikramiyelerinin gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna karşılık Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda genel ekonomi politikalarının görüşüldüğüne işaret etti, gerçekleştirilecek toplantının ise bölgesel kalkınma toplantısı olacağını söyledi.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 12:39 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklama
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun gündemine ilişkin bir soru üzerine Yılmaz, bölgelerdeki aktörleri bir araya getirip istişareler yaptıklarını anlattı.

Giresun'da gerçekleştirecekleri programda, oradaki aktörlerle istişarelerde bulunacaklarını ifade eden Yılmaz, "Bu vesileyle bakanlarımızla diğer konuları da Ekonomi Koordinasyon Kurulu olarak değerlendireceğiz. Özellikle makro ekonomideki gelişmeleri değerlendirme imkanımız olacak." dedi.

Yılmaz, emekli bayram ikramiyelerinin gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna karşılık da Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda genel ekonomi politikalarının görüşüldüğüne işaret etti, gerçekleştirilecek toplantının ise bölgesel kalkınma toplantısı olacağını söyledi.

  • Cevdet Yılmaz
  • maaş
  • ikramiye

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.