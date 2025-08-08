İSTANBUL 30°C / 22°C
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan sert tepki: Amaçları kaos ortamı oluşturmak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son günlerde sahte e-imza ve diplomalar üzerinden yapılan tartışmalara tepki göstererek, 'Amaçları suçla mücadele değil; kaos ortamı oluşturmak, umutsuzluk ve karamsarlık yaymaktır.' dedi.

AA8 Ağustos 2025 Cuma 12:14 - Güncelleme:
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, enformasyon çağının aynı zamanda dezenformasyon çağı olduğuna işaret etti.

"Özellikle sınır aşan ve kaynağı şeffaf olmayan dijital medyada, yalan haberler veya çarpıtmalarla devletimizin idari ve adli makamlarını, kurumlarımızı sistematik olarak yıpratma gayreti içinde olanlar var. Amaçları suçla mücadele değil, kaos ortamı oluşturmak, umutsuzluk ve karamsarlık yaymaktır. Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen sahte e-imzalar üzerinden yapılan işlemler ve sahte diplomalar üzerinden yürütülen tartışmalar da bu tür manipülasyonların bir parçası olarak kullanılmak istenmektedir." değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, suçluları yargı önüne çıkaran kurumları desteklemek yerine, bu kurumları "zaaf içindeymiş" gibi göstererek demokratik siyaseti ve hukuku yıpratmaya, vatandaşta devlete karşı güvensizlik duygusu oluşturmaya çalışanların olduğunu kaydetti.

Eleştirel yorumların ötesine geçen bu manipülatif girişimlere karşı, iktidarı ve muhalefetiyle demokratik siyaset kurumunu ve hukuk devletini savunan herkesin uyanık olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, uzun soluklu demokratik siyaset tecrübesi ve engin basiretiyle Türk milletinin, kaynağı şüpheli bu manipülasyonlara prim vermeyeceğini, spekülatif iddialara karşı en emin yolun, yetkili kişi ve kurumların açıklamalarını esas almak olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Suçları önleme ve suçluları adalete teslim etme iradesi, ayrım gözetmeksizin kararlılıkla devam edecektir." ifadesini kullandı.

  • Sahte e-imzalar
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
  • Cevdet Yılmaz

