Cumhurbaşkanı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Azerbaycan'ın Şuşa kentinde ikili temaslar gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

"KIBRIS TÜRKÜ KARDEŞLERİMİZİN TATAR TARAFINDAN BURADA TEMSİL EDİLİYOR OLMASI ÇOK ÖNEMLİ"



Yılmaz görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Şuşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin Sayın Tatar tarafından bugün burada temsil ediliyor olması çok önemlidir. Her zaman ifade ettiğimiz üzere KKTC'nin müreffeh yarınlara ulaşması için Türkiye olarak her platformda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sayın Tatar'a teşekkür ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime bu vesileyle muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

KKTC İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ



Cumhurbaşkanı Tatar ise görüşmede, KKTC'nin TDT'deki konumu ile ekonomik konuların ele alındığını söyledi. Cumhurbaşkanı olarak ekonomik konulara önem verdiğini ifade eden Tatar, KKTC ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliği protokolünün önemine vurgu yaptı. Tatar iş birliğinin, KKTC ekonomisine büyük katkısının olacağını belirterek Türkiye'nin enflasyonun düşürülmesi amacıyla yürüttüğü politikaların, KKTC'nin de ekonomik anlamda rahatlaması ve halkın refahının artmasına destek olacağına dikkat çekti.