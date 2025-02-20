İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2025 Perşembe / 22 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,3248
  • EURO
    38,0124
  • ALTIN
    3437.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan sert tepki: Fitne seansları bizi yolumuzdan geri çeviremeyecek
Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan sert tepki: Fitne seansları bizi yolumuzdan geri çeviremeyecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Gazetecilik adı altında yapılan dedikodu faaliyetleri, fitne seansları, iftira kampanyaları ve bunlara eşlik eden yalanlar silsilesi birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacak, bizi yolumuzdan, bu kutlu davadan geri çeviremeyecektir.' ifadelerini kullandı.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 07:12 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan sert tepki: Fitne seansları bizi yolumuzdan geri çeviremeyecek
ABONE OL

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 ay önce, sansasyonel açıklamalar yaparak kendisini tartıştırmayı marifet sanan bir kişinin, gerçeklikle bağı olmayan, hiçbir surette ciddiye alınmayacak, asılsız birtakım iddialarda bulunduğunu belirtti.

Ortaya atıldığı günlerde hiçbir etki uyandırmayan, gündem olmayan bu anlamsız ve kötü niyetli ithamların bugün maalesef yeniden gündeme taşındığını müşahede ettiklerini aktaran Altun, "Ülkemizin çok önemli bir süreçten geçtiği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümetimizin ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin birliği, beraberliği ve dirliği için çabalarını yoğunlaştırdığı, bu sebeple türlü saldırılarla karşı karşıya kaldığı böylesine bir dönemde bir fitne ateşinin yakılmaya çalışıldığını açık ve net bir şekilde görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, açıklamasında, "Bu fitne ateşinin, bizim nezdimizde ne olursa olsun karşılık bulamayacağını, dahası ne kadar üflenirse üflensin yakılamayacağını bildirerek şu önemli noktaları hatırlatmakta fayda görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tesis edildiği günden bu yana İletişim Başkanlığı olarak görevimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunu güçlü, görünür ve etkin bir şekilde tüm insanlığa tanıtmak, Türkiye'nin iletişim alanında kudretini artırmak ve milletimizin çıkarlarını tüm platformlarda en iyi şekilde anlatıp savunmaktır." ifadelerine yer verdi.

- "TÜRKİYE BUGÜN TÜM DÜNYANIN GÖZLERİNİ ÇEVİRDİĞİ, İSTİKRARLAŞTIRICI BİR GÜÇ KONUMUNDADIR"

Türkiye'nin, çevresindeki tüm çatışmalara, gerginliklere, savaşlara rağmen barışın en önemli ve güçlü savunucusu olduğuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bölgesel ve küresel anlamda etki alanını barışçıl bir şekilde genişlettiğine dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye, bugün tüm dünyanın gözlerini çevirdiği, hemen her sorun alanında çözüm önerilerini dikkate aldığı, istikrarlaştırıcı bir güç konumundadır. Türkiye'nin bu duruma gelmesinin en büyük vesilesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın içeride ve dışarıda yürüttüğü cesur politikalardır. Bu politikaları besleyen en önemli güç de yine Sayın Cumhurbaşkanımızın her türlü siyasi bedeli ödeyerek liderlik ettiği davamızdır.

Herkesin bilmesini isteriz ki... Dava bilincimizin gereği olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın, kıymetli ailesinin ve kutlu davamızın hukukunu korumayı asli görevimiz addediyor, tüm gayretimizi bu uğurda sarf etmeye devam ediyoruz. Gazetecilik adı altında yapılan dedikodu faaliyetleri, fitne seansları, iftira kampanyaları ve bunlara eşlik eden yalanlar silsilesi birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacak, bizi yolumuzdan, bu kutlu davadan geri çeviremeyecektir. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un o muazzam dizeleri, bizim şiarımızı, yaklaşımımızı, bilincimizi ve gücümüzün asıl kaynağını çok net bir biçimde ortaya koymaktadır. Neydi o dizeler? 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.' İşte bu anlayışla, hep birlikte liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında bir olmaya devam edecek ve Türkiye'mizi daha müreffeh, daha güvenli ve daha güçlü yarınlara inşallah hep birlikte taşıyacağız."

"Türkiye elini taşın altına koydu"

Suriye'deki yeni dönemle ilgili dikkat çeken çıkış: Amaçları Türkiye kadar sade değil

Alman diplomattan Türkiye itirafı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.