Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ''yalan siyaseti'' tepkisi

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a darbecilerin, vesayetçilerin, terör örgütlerinin demokrasiye ve meşru hükümete yönelik saldırılarının bir aparatı olan yalan terörünün bugün 'muhalefet' çatısı altında aynı şekilde inatla sürdürülmesi bu iflah olmaz zihniyetin değişmediğini gösteriyor. Demokratik siyaset yerine her gün yeni bir yalana sarılıyorlar. Birbiriyle telif edilemez onlarca yalanla siyaset sahnesini kirletiyorlar. Siyasi acziyetlerini yalanlarla örtmeye çalışıyorlar. Ama yalanla abat olunmaz. Milletimiz ve hukuk size bunun dersini tekrar tekrar verecek."