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Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 15:01 - Güncelleme:
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Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, Karadeniz'deki tahıl koridoru ve ekonomideki gelişmeler...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 14.55'te başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PUTİN VE ZELENSKİ İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMELER ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin önemli gelişmeler değerlendirilecek.

Rusya ve Ukrayna liderleri ile yapılan görüşmelerin detayları ele alınacak.

İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili gelişmeler değerlendirilecek.

EKONOMİ GÜNDEMİ DE MASADA OLACAK

Öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak. Fahiş fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konuları ele alınacak.

Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek.

İSRAİL İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

İsrail ile normalleşme süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak.

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