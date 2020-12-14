Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ açıklaması: Yeni bir dönemin kapıları aralandı

14 Aralık 2020 Pazartesi 19:39 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 20:18

4 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından yaptığı açıklamada "Dağlık Karabağ'ın kurtuluşuyla Kafkasya'da yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Karabağ’da yaşananlar kararlı duruşumuzu gösteriyor. Dağlık Karabağ’ın vatan hasreti son bulmuştur. Hakkın batıla karşı galip geldiği bir zaferi simgeliyor. Dağlık Karabağ’ın kurtuluşu ile Kafkasya’da yeni bir dönemin kapıları aralandı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dağlık Karabağ'ın kurtuluşuyla Kafkasya'da yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır. Bundan sonra bölgede, merkezinde çatışma yerine barışın, gerilim yerine iş birliğinin, husumet yerine iyi komşuluk ilişkilerinin olduğu yeni bir statüko kurulacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı topraklarında yeniden imar ve kalkınma projelerini değerlendirdik. Artık pasaport yok, kimlikle Azerbaycan’a gidip geleceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Boraltan faciasında tek parti CHP’sinin tarihimize sürdüğü utanç lekesini temizlemeyi bahşettiği için hamd ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, AB’den tam üyelik sözünü yerine getirmesini beklemektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ artık donmuş bir ihtilafı değil, hakkın batıla galip gelmesi sonucunda kazanılmış şanlı bir zaferi ifade ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Nerde bir haksızlık varsa tepkimizi ortaya koyarak adaletin tesisi için çaba harcıyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz çatışma peşinde koşan bir ülke değiliz. Kimsenin hakkımızı yemesine müsaade etmeyiz.”

Erdoğan: "Vatandaşlarımdan müsterih olmalarını, sürekli karamsarlık aşılayanlara inat bize ve ekonomi yönetimimize güvenmelerini istiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ekonomisi her türlü zorlu teste, yeni gelişen fırsatlara ve farklı senaryolara karşı hazırlıklı durumdadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verdiğimiz karşılıksız nakit desteklerinin tutarı 45 milyar lirayı buldu.

Erdoğan: "Gençler ve kadınlar başta olmak üzere her kesimde istihdam oranlarını çok daha yukarı seviyelere çekecek politikalara öncelik vereceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Daha önce ülkemizle ilgili olumsuz tablolar çizen kurumlar değerlendirmelerini bizim dediğimiz yere getirmeye başladılar. Üretimin, ticaretin ve finansın tek merkezli hale dönüşmesinin sıkıntıları pandemide daha iyi görüldü.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Portföy akımlarının yanında uluslararası doğrudan yatırımları da ülkemize çekmenin peşindeyiz."

Erdoğan: "(Milli Uzay Programı) Ülkemizin bayrağını uzayda çok daha güçlü şekilde dalgalandıracağımız günler çok yakındır."

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