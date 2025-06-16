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Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi İran-İsrail gündemiyle toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının ana gündem maddelerinden biri İran ve İsrail arasında başlayan çatışmalar olacak.

HABER MERKEZİ16 Haziran 2025 Pazartesi 08:34 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi İran-İsrail gündemiyle toplanıyor
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda, "Terörsüz Türkiye" süreci başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

Kabinede, ekim ayında başlayan ve terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararıyla sonuçlanan 'Terörsüz Türkiye' hedefinde gelinen son aşama değerlendirilecek.

Sahadan gelen askeri ve istihbari raporlardan hareketle, terör örgütünün silah bırakma sürecine ilişkin atılacak adımlar konuşulacak.

İRAN VE İSRAİL ARASINDAKİ SALDIRILAR DA MASADA

Dış politikadaki gelişmeler de kabinedeki bir diğer gündem başlığı.

Son günlerde İran ve İsrail arasında yaşanan karşılıklı saldırılar, bölgedeki tansiyonu yükseltirken, Türkiye'nin bu gelişmelere nasıl bir diplomatik yanıt vereceği toplantıda değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderleriyle yürüttüğü diplomasi trafiği ve Türkiye'nin bölgedeki rolü ele alınacak.

EKONOMİDEKİ SON DURUM DA DEĞERLENDİRİLECEK

Ayrıca kabine toplantısında, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, enflasyon hedefleri ve yatırım politikaları da masaya yatırılacak. Özellikle yaklaşan emekli ve memur zammı öncesi, kabinenin kararları dikkatle takip edilecek.

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