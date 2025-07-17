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Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ''Terörsüz Türkiye'' gündemiyle toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından yapılacak ilk Kabine toplantısında 'Terörsüz Türkiye' hedefine yönelik son durum değerlendirilecek. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları da masadaki konular arasında.

HABER MERKEZİ17 Temmuz 2025 Perşembe 08:41 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ''Terörsüz Türkiye'' gündemiyle toplanıyor
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Toplantıda, terör örgütünün silah bırakmasıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılacak adımlar ve yeni dönemin yol haritası değerlendirilecek.

Konuya ilişkin Meclis çatısı altında yürütülecek çalışmaların da değerlendirileceği toplantıda, "Terörsüz Türkiye" sürecindeki adımların bölgeye yansımaları da ele alınacak.

SURİYE'DE YAŞANAN GELİŞMELER DE ELE ALINACAK

Toplantıda, bölgedeki sıcak gelişmeler de gündemde olacak. Bu kapsamda Suriye'de yaşanan son gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar ve İsrail'in Suriye'ye saldırıları başlıklar arasında yer alıyor.

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