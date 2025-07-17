Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ''Terörsüz Türkiye'' gündemiyle toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Toplantıda, terör örgütünün silah bırakmasıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılacak adımlar ve yeni dönemin yol haritası değerlendirilecek.

Konuya ilişkin Meclis çatısı altında yürütülecek çalışmaların da değerlendirileceği toplantıda, "Terörsüz Türkiye" sürecindeki adımların bölgeye yansımaları da ele alınacak.

SURİYE'DE YAŞANAN GELİŞMELER DE ELE ALINACAK

Toplantıda, bölgedeki sıcak gelişmeler de gündemde olacak. Bu kapsamda Suriye'de yaşanan son gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar ve İsrail'in Suriye'ye saldırıları başlıklar arasında yer alıyor.