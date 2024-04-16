İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2024 Salı / 8 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,487
  • EURO
    34,5749
  • ALTIN
    2479.63
  • BIST100
    9557.03
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Kabinesi toplantısı başladı! Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Politika

Kabinesi toplantısı başladı! Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AA/TRT Haber16 Nisan 2024 Salı 15:43 - Güncelleme:
Kabinesi toplantısı başladı! Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.35'te yaklaşık bir buçuk aylık aranın ardından yoğun gündemle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen toplantının en sıcak başlığı ise İran-İsrail gerilimi. Türkiye, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Kabine toplantısında İran'ın İsrail adımı sonrasında bölgede daha da yükselen tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomasi trafiğine ilişkin değerlendirme yapılacak.

Bölgedeki durumun Türkiye'ye yönelik güvenlik tehditleri üzerinde durulacak. Ayrıca Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve Filistinlilere insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için atılacak adımlar konuşulacak.

TERÖR OPERASYONLARI ELE ALINACAK

Toplantının bir diğer konusu Türkiye'nin sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları olacak. Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerinin yok edilmesi için devam eden operasyonlar Kabine'de ele alınacak. Erdoğan'ın bu ay içinde Irak'ın başkenti Bağdat'a yapacağı resmi ziyaretin hazırlıkları konuşulacak.

BEŞTEPE'DE EKONOMİ GÜNDEMİ

Kabine toplantısında Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum da değerlendirilecek. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik alınabilecek ilave tedbirler görüşülecek.

ÖĞRETMEN ATAMALARI DA GÖRÜŞÜLECEK

On binlerce öğretmen adayının gözü hükümetten gelecek atama haberinde. Kabinede yılın ilk öğretmen atamasına ilişkin kadro tahsisine ve takvime dair çalışmaların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.