Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor.

Kabine toplantısının en önemli konularından biri, 3600 ek gösterge düzenlemesi. Memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı bununla ilgili alınacak son kararda.

3600 EK GÖSTERGE

Kabine toplantısında 3600 ek göstergeyle ilgili son kararın verilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı Millete Sesleniş konuşmasında detayları paylaşacak.

Ekonomi ağırlıklı bir gündemin olacağı toplantıda masaya gelecek konulardan biri de fahiş fiyat artışları.

Enflasyonu düşürmek için izlenen yol haritasının değerlendirilmesi yapılacak.

KİRA ARTIŞLARI

Kira fiyatlarının düşürülmesi için çalışmalarda gelinen son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarılacak.

Bilindiği üzere 3 bakanlık uzun süredir kira fiyatlarının düşürülmesiyle ilgili çalışma yürütüyordu.

ASGARİ ÜCRETE ZAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde verdiği müjde sinyalleri, asgari ücrete zam iddialarını oldukça güçlendirdi.

Asgari ücrete zam yapılması durumda nasıl bir tablonun oluşacağı ve ne kadar zam yapılabileceği de kabine toplantısında masaya gelecek.

SURİYE'YE ASKERİ HAREKAT

Kabinen en önemli konu başlıklarından biri de Suriye'deki terör örgütlerine yönelik başlatılacak askeri harekat.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin artık geri sayıma geçtiği harekat öncesi değerlendirmeler bu toplantıda yapılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kabine toplantısında askeri harekatla ilgili son hazırlıklara dair bilgiler vereceği öğrenildi.