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Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: Alınan kararları Başkan Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun bir gündemle toplanacak. Beştepe'deki kritik toplantıda iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu da öncelikli gündem maddeleri arasında olacak.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 07:35 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Kabinenin öncelikli gündem maddesi NATO olacak. Beştepe'deki toplantıda, bu konuda önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.

NATO üyesi ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteği kesmeleri konusunda takınılacak tavır ele alınacak.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sonra erdirilmesi için yürütülen diplomatik çabalar, Doğu Akdeniz'deki son durum, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler de ele alınacak diğer konular olacak.

Enflasyonla mücadele için atılacak adımlar değerlendirilecek

Kabine toplantısında fahiş fiyat artışları karşısında hükümetin aldığı tedbirlerin piyasaya yansıması da değerlendirilecek.

Enflasyonla mücadelede önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alınacak.

PKK'ya karşı düzenlenecek yeni operasyonlar ele alınacak

Terörle mücadele operasyonları da bir diğer önemli başlık. Yurt içi ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum görüşülecek.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye karşı düzenlenecek yeni operasyonlar değerlendirilecek.

Kabine toplantısı sonrası alınan kararları millete sesleniş konuşması ile Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak.

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