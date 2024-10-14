Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki kritik konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi İsrail'in saldırıları ve artan şiddet olaylarıyla ilgili olacak. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaşı bölgeye yayma stratejisine karşılık Türkiye'nin atacağı adımlar görüşülecek. Gazze'de ateşkesin sağlanması için uluslararası alanda İsrail'e baskı uygulanmasına yönelik girişimler ve iki devletli çözüme gidilmesi için yapılabilecekler gündeme gelecek.

KADINA ŞİDDET SUNUMU

Kabine toplantısında bir başka konu da art arda yaşanan kadın cinayetleri olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bir sunum yapacak. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için atılacak adımlar görüşülecek. Meclis gündemine gelmesi beklenen yasaların yanı sıra asayiş, güvenlik, toplumsal huzur bağlamında atılacak adımlar da kabinede değerlendirilecek.

EKONOMİ DE MASADA

Ekonomi de kabinenin sürekli takibinde olduğu bir başlık. Yüzde 40'lık enflasyon hedefinin tutturulması için alınacak ek tedbirler, emeklileri, dar gelirlinin alım gücünün yükseltilmesi için atılacak adımlar kabinede masaya yatırılacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 3. madde açıklaması: Söz konusu değil

Haçaturyan: Türkiye ile çok da uzak olmayan yeni bir aşamaya girdik

Komşudan dikkat çeken Türkiye açıklaması! 'Yeni bir aşama' olarak duyurdular