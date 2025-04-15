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Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki kritik konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Gündemde iç ve dış gelişmeler, ekonomideki son durum ve terörle mücadele yer alırken toplantıda alınan kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

HABER MERKEZİ15 Nisan 2025 Salı 07:13 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Kabinenin gündeminde, iç ve dış gelişmeler, ekonomideki son durum ve terörle mücadele yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün kabine toplantısına başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantı, saat 15.00'te başlayacak.

Toplantının gündeminde, iç ve dış gelişmeler, ekonomideki son durum ve terörle mücadelenin yer alması bekleniyor.

Suriye'deki gelişmeler ile Gazze'de yaşananların da ele alınacağı tahmin ediliyor.

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