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Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Maaş zamları için gözler Ankara'da

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda, Erdoğan'ın G20'deki diplomatik temasları, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in Gazze ile Lübnan'da gerçekleştirdiği katliamların ele alınması bekleniyor. Kabine'nin iç gündeminde ise ekonomi, terörle mücadele, görevlendirme kararları var. Asgari ücret konusunun da toplantıda ele alınması bekleniyor.

25 Kasım 2024 Pazartesi 08:31 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Maaş zamları için gözler Ankara'da
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Ekonomi, terörle mücadele, Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a düzenlediği saldırılar.

Beştepe'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısının gündeminde bu başlıklar olacak.

Kabine Toplantısında ilk önemli gündem başlığı ekonomi. Gündemde çalışanların merakla beklediği asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına 2025 zamları yer alıyor.

Kabine'nin değişmeyen gündem başlıklarından biri terörle mücadele.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar arttırıldı. Irak sınırındaki kilidin kapatılması içinse operasyonlar sürüyor. Bölgenin tamamen terörden arındırılmasına dönük çabalar Kabine'de görüşülecek.

ABD'den F-16 ile Almanya, İngiltere ve İtalya'dan Eurofighter alım sürecinin de masada olması bekleniyor.

DIŞ POLİTİKA

Rusya-Ukrayna savaşında gerilim yüksek.

Ukrayna'nın ABD yapımı balistik füzeleri kullanması sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin yeni nükleer doktrini onaylayan bir karara imza attı.

Nükleer tehlikenin bertaraf edilebilmesi adına Türkiye'nin diplomatik çabaları kabinede konuşulacak.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkmasının da ele alınması bekleniyor.

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