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Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada kritik konular var

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak. Masada önemli konular bulunurken, alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

HABER MERKEZİ21 Ocak 2025 Salı 08:06 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada kritik konular var
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Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin yanı sıra Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliğinin artırılması ele alınacak. Terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler de değerlendirilecek.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes, Suriye'de yeni dönemin inşası ve "Terörsüz Türkiye" hedefinde son durum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısının gündemi yoğun.

Toplantıda İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının sahaya yansımaları ele alınacak. Türkiye'nin Gazze'ye destek adımları değerlendirilecek.

YENİ SURİYE'DEKİ GELİŞMELER DE ELE ALINACAK

Suriye'nin yeni yönetiminden Türkiye'ye ilk resmi ziyaret geçen hafta gerçekleşmişti. Dışişleri Bakanı Şeybani ve beraberindeki heyet ile iki ülke arasında iş birliği, güvenlik ve sınır yönetimi konuları ele alındı. Kabinede bu konular da gündeme gelecek. Hem Ankara-Şam hattındaki iş birliği hem de bölgesel gelişmeler açısından son durum değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE VE EKONOMİDE MASADA OLACAK

"Terörsüz Türkiye" hedefi ile ilgili adımlar atılırken, terörle mücadele operasyonları da kararlılıkla sürüyor.

Bu konudaki son durum ile ekonomiye ait gelişmeler de kabinenin görüşeceği başlıklardan olacak.

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