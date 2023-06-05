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Politika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devir-teslim töreni! Cevdet Yılmaz, görevi Fuat Oktay'dan devraldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görevi törenle Fuat Oktay'dan devraldı.

5 Haziran 2023 Pazartesi 10:19 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devir-teslim töreni! Cevdet Yılmaz, görevi Fuat Oktay'dan devraldı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görevi törenle Fuat Oktay'dan devraldı.

Fuat Oktay, "Geçtiğimiz 5 yılda küresel sınamalardan geçtik. Küresel sorunların üstüne deprem felaketini yaşadık. Hamd olsun tüm zorluklardan alnımızın akıyla çıktık. Genel koordinasyon ve spesifik çalışmaları büyük bir gayretle yerine getirdik. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye'nin kaderini etkileyecek bir seçim gerçekleştirdik. Hem Meclis'te hem Cumhurbaşkanlığı'nda açık farkla milletimizin teveccühüne nail olduk. Milletimiz kararını istikrardan yana kullandı. Artık önümüzde yeni bir süreç var. Şerefle yürüttüğüm Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini dostun Cevdet Yılmaz kardeşime devrediyorum" dedi.

"Geçtiğimiz 5 yılda küresel sınamalardan geçtik. Küresel sorunların üstüne deprem felaketini yaşadık. Hamd olsun tüm zorluklardan alnımızın akıyla çıktık. Genel koordinasyon ve spesifik çalışmaları büyük bir gayretle yerine getirdik.

Dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun dış temaslarında 159 gün boyunca ifa etmenin onur ve gururunu yaşadım. Yasama ve yürütme arasında işbirliğini güçlendirdik. Bütçe sürecinde koordinasyonu sağladık. Ankara Milletvekili olarak hizmete devam edeceğiz."

Görevi devralan Cevdet Yılmaz da "Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak millete hizmet bayrağını dostum Fuat Oktay'dan almak benim için onurdur. Son 5 yılda ilgilendiği konuları başlıklarıyla özetledi. Bu bile üstlendiğim sorumluluğun ne kadar ağır olduğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sorumluluğu üstleneceğiz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz şunları söyledi:

"Son seçimlerde halkımız bir kez daha yeni yönetim sistemine 'evet' demiştir. Önümüzdeki dönemde yeni yönetim sistemimizin gelişerek, güçlenerek devam edeceğini vurgulamak istiyorum. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görevini ifa ettiğim dönemde Sayın Oktay ile teşvik-i mesaimiz olmuştur. Daha önce de birlikte çalışma imkanı olmuştu. Ben kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
  • Fuat Oktay
  • görev

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