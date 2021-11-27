Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tezkerede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27-28 Kasım tarihleri arasında Türkmenistan'a yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet edeceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan tezkerede "27-28 Kasım tarihlerinde Türkmenistan'a ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecektir" denildi.