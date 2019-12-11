Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan ile Putin Suriye konusunda görüşecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusuyla ilgili Putin ile telefonda görüşeceğini bildirdi.
- AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusuyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşeceğini bildirdi.
Kalın, şöyle devam etti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası düzeyde devam eden temasları çerçevesinde, önümüzdeki hafta Cenevre'de Küresel Mülteciler Forumu'na eş başkan olarak katılımı planlanmakta."
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