Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber'de soruları cevaplandırdı.

Sözcü Kalın'ın açıklamaları şöyle:

AMASRA'DAKİ MADEN KAZASI

Devletin tüm imkanları seferber edildi. Konu çok etraflıca bir şekilde araştırılıyor. Sayıştay son üç denerim raporu istedi, inceleniyor. Grizu patlamaları nasıl önlenebilir bunlar araştırılacak. Muhalefetten gelen tepkileri anlıyoruz, ailelerin acılarını anlıyoruz. Hukuki ve idari inceleme kapsamlı şekilde sürüyor.

Eksiklik varsa örtbas edilmesi söz konusu olamaz. İlk ölçümlerde metan gazı oranı normal seviyedeydi. En ufak bir ihmal varsa tabi ki ortaya çıkarılacak.

ADALARIN SİLAHLANDIRILMASI GERİLİMİ

Biz baştan beri iyi ilişkilerden, diyalogdan yanayız. 70 küsur istikşafi görüşme yapılmıştı, bunları sonlandıran da Yunanistan tarafıydı. Yunanistan arkasına büyük güçleri ve ittifakları alarak kendisini konumlandırmaya çalışıyor. Yunanistan bir dalganın üzerinde yükselmeye çalıştı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir enerji hattı çizmeye çalıştılar. Biz 2022'nin başından itibaren ilişkilerimizi Suudi Arabistan, Mısır, İsrail hatta Ermenistan ile normalleştirmeye başlayınca ABD oradaki projeden çekildi.

Yunanistan kendi başına bir güç üretemez. Ya AB ya ABD'ye dayanarak bunu yapar. Biz aynı coğrafyayı paylaşıyoruz dedik. Yunanistan başka ülkeden aldığı güç ile mücadeleye giriyor. Bu stratejik bir hatadır. Adalara askeri ekipman gönderilmesi anlaşmalara aykırıdır. Yunanistan'ı uyarıyoruz bunları yaparsanız sonuçları olur.

Kısa vadeli kazanımlar için ilişkiler tehlikeye atılmamalı. Burada gerilimi artıran Yunan tarafıdır. Gerilimi düşürmek için adım atması gereken de Yunanistan'dır. Geri itmelerde Frontex'in kayıtlarında bile insanlık onuruna aykırı görüntüleri görüyoruz. Biz bunları sizin tarafınıza itmiyoruz ki, bizi suçluyorsunuz. Biz 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan bir ülkeyiz. Batılılar burada çok çifte standartlı bir yaklaşım içindeler. Türkiye ile ilgili bir göçmen botu battığında son dakika olarak geçiyorlar.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI UZAR MI?

Tahıl sevkiyatı anlaşmasının süresinin uzatılmasını istiyoruz. 3,6 ay ve ya 1 yıl. Putin'den olumlu bir izlenim aldık. Ben ümit var olarak görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ricası karşılık bulacaktır. Putin ile konuşabilecek tek lider Sayın Cumhurbaşkanımız. 3 ay da olabilir, 6 ay da. Onunla ilgili bir şey diyemiyorum. Bize göre 6 ay ya da 1 yıl uzatılsa iyi olur.

Tahılı nereye göndereceğine Ukrayna devleti karar veriyor. Savaştan önce olduğu gibi. Fakir ülkelerin ihtiyacını gidermek için bu anlaşmayı yaptık diyor Rusya. Ukrayna'nın tahılı kime satacağına da kendisi karar veriyor. Putin orada hoş bir şey söyledi Cumhurbaşkanımıza. Cumhurbaşkanımız, 'Siz de Rusya olarak fakir ülkelere gönderin o zaman.' dedi. Putin de, 'Evet, böylece o ülkelere bir iyilikte bulunmuş oluruz.' dedi. Önümüz kış, 4-5 ay hasat olmayacak. Mevcut rezervdeki tahıl kullanılacak. Sayın Putin 150 milyon ton gibi bir rakam telaffuz etti. 3'te1'ini kendilerine ayırsalar, geri kalan rakam çok ciddi. Bunun uluslararası piyasalara aktarılması lazım.

TÜRKİYE'DE AVRUPA İÇİN GAZ MERKEZİ

Türkiye için önemli bir teklif. Türkiye yatırımları ile zaten çok ciddi bir dağıtım merkezi oldu. Altyapı hazır. Avrupa, Rus gazı dışında bir şey bakacak ise gideceği yerlerden biri TANAP. TANAP'ın kapasitesi artırılırsa Avrupa için çok önemli bir hale gelir. Akdeniz'deki doğal gaz hattı. Burada da Türkiye üzerinden olabilir. Ya da LNG ile alacaksınız. Bununla ihtiyacı karşılamak da yeterli değil. Uzun vadede düşün, Ukrayna savaşı eninde sonunda bitecek. Türkiye için böyle bir adım atılırsa, ki talimat da verildi. Bu Türkiye için muazzam bir stratejik kazanım olacaktır. Biz kendi gazımızı bulmaya devam edersek enerjide bambaşka bir lige çıkarız.

TÜRKAKIM'A SABOTAJ İDDİALARI

TürkAkım'ın Rusya'dan çıkış noktalarından bir tanesinde 4 ya da 5 Ukraynalıyı gözaltına aldık diyorlar. Tedbirleri artırmışlar. Ukrayna'nın işi diyorlar. Umarım bu tür sabotajlar gerçekleşmez. Onlarla yakın bir temas halindeyiz. Ukrayna tarafından olduğu görüşündeler.

PUTİN İLE ZELENSKİ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanımızın daveti hala baki. İlhak kararından sonra Putin görüşmeye sıcak bakıyor, Ukrayna tarafı da kendi tarafından haklı olarak ilhak sona ermeden görüşmeyiz diyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü çerçevesinde bir çözüm olacağının altını çiziyorum. Çözüm için çaba harcayan, çağrı yapan tek ülke Türkiye. Rusya'nın kolunu kanadını kıralım, gücünü azaltalım şeklinde bir yaklaşım var. Bu ancak savaşı uzatır.

SURİYE-TÜRKİYE TEMASLARI

Bugünden yarına böyle bir planlama yok. İstihbarattaki arkadaşlarımız görüşüyorlar. Biz Suriye konusunda bir siyasi sürecin işletilmesini işletiyoruz. Rejim yapıcı bir tutum içinde olmadı. Anayasa Komisyonu çalışmalarını sabote etmek için her şeyi yaptılar. Suriye'nin meşru muhalefeti ve diğer muhalif gruplar Rejime güvenmiyor. Haklı olarak işbirliği yapmak istemiyorlar. Bir mesaj iletmek istediğimizde Rusya ve İran üzerinden iletiyoruz. Bir ilerleme de yok, gerileme de yok. Bu sürdürülebilir bir durum da değil. Siyasi adımların atılması gerekiyor.

SURİYE'YE OPERASYON

Belirleyici olan güvenlik kaygılarımız ve önceliklerimizdir. 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' Bunu herkes anlıyor sanırım. Güvenlik tehdidi devam ettikçe, bu doktrin orada duracaktır. Suriye ile Türkiye arasında öyle güvenli bir hat oluşturuldu ki, Türkiye'ye yönelik saldırı ihtimali çok çok azaldı. Tamamen kalktı diyemem ama saldırı güçleri büyük ölçüde ellerinden alındı. Siz güvenlik hattını burada çizmezseniz kendi sınırınızı koruma şansınız olmaz.

ERMENİSTAN-AZERBAYCAN VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Paşinyan içerideki muhalefet ve diasporanın baskısına rağmen bu süreci iyi bir şekilde yürütüyor. Aliyev zaten bu konuda kararlı. Ben önümüzdeki günlerde özel temsilcilerimizin yapacağı görüşmelerin ardından güzel adımlar atılabileceğini düşünüyoruz. Güney Kafkasya'da barış ve istikrarı oturtacak adımları atarak ilerlememiz gerekiyor. Zengilan Havalimanı'nın açılışı için Cumhurbaşkanımızın bir ziyareti olacak. Güzel adımlar atılıyor. Güvenlik ve istikrar adımları güçlenecek. Türkiye ile Ermenistan arasında da güzel adımların atılacağına inanıyorum. Ermenistan hükümeti takdire şayan adımlar attı. Ermeni diasporasının da buna destek olması gerekiyor.

ABD İLE F-16 KONUSU

F-16'larda daha iyi bir noktaya geldik. Kasım sonuna doğru bu süreç hızlanır. İki senatörün şartlı ifadelerinin kaldırılması iyi bir adım. Şu ana kadar ki gidişat iyi yönde. Beklentilerimizi karşılar yönde. Süreci takip edelim. Ara seçimler tamamlandıktan sonra, Kongredeki ana yazılım da tamamlanınca geri çok da bir şey kalmıyor. Türkiye'nin F-35'ten çıkarılmasının da haksızlığını hatırlatmaya devam edeceğiz. Alınan bu kararın tamamın hukuksuz olduğunu işlemeye devam edeceğiz. Bu yıl bitmeden F-16'ların somut bir hale dönüşmesi muhtemeldir.