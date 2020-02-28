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Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: İdlib'te yaşanan kriz tüm sınırları aşmıştır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'İdlib'te yaşanan kriz tüm sınırları aşmıştır. NATO başta olmak üzere uluslararası toplum İdlib ve Suriye'de yaşanan insani krize dur demeli ve ivedilikle somut adımlar atmalıdır.' dedi.

28 Şubat 2020 Cuma17:03 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 17:20

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rejim unsurlarının alçak saldırısı sonucu şehit olan Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Askerimize yapılan bu hain saldırıya bu gece yarısından sabaha kadar en sert şekilde mukabele edilmiştir. Hem İdlib hem de Suriye’nin farklı bölgelerinde 200’ü aşkın Rejim hedefi havadan ve karadan vurulmuştur. Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağından milletimizin şüphesi olmasın. Ordumuz eli kanlı Esed rejiminden mutlaka hesap soracaktır. İdlib’te yaşanan kriz tüm sınırları aşmıştır. NATO başta olmak üzere uluslararası toplum İdlib ve Suriye’de yaşanan insani krize dur demeli ve ivedilikle somut adımlar atmalıdır." dedi.

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