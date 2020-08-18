AA 18 Ağustos 2020 Salı 08:08 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 08:08

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Kalın, Türkiye’nin Katar ve diğer bazı ülkelerle birlikte Libya’daki siyasi girişimi desteklemek için orada olduğunu söyledi. Libya’da siyasi çözüm olacağına inandıklarını kaydeden Kalın, Sirte ve Cufra’da bir yıl boyunca askeri yığınak yapıldığını ve bundan endişe duyduklarını ifade etti.

Bu durumun barış ve Libya’nın toprak bütünlüğü için tehdit oluşturduğunun altını çizen Kalın, Türkiye’nin Libya’nın bölünmesi ile ilgili resmi ve gayri resmi planlara karşı çıktığını kaydetti.

Kalın, Türkiye'nin, Libya'nın hiçbir yerinde askeri çözümü tercih etmediğini ifade ederek, "Orada askeri mücadelenin sürmesini istemediğimizi her fırsatta söylüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

- "HERHANGİ BİR DEVLETLE KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMEYİZ"

Libya’da herhangi bir devletle karşı karşıya gelmek istemediklerini vurgulayan Kalın, Mısır’ın Libya’nın komşusu bir ülke olduğunu ve orada yapıcı bir rol üstlenebileceğine inandıklarını belirtti.

Kalın, “Asıl bizi endişelendiren, Rusya’nın orada Wagner gibi paralı askerler bulundurması ve BAE’nin Hafter’e destek için Sudan, Nijer ve Çad gibi ülkelerden paralı askerler getirmesidir.” dedi.

- SİRTE VE CUFRA’NIN SİLAHTAN ARINDIRILMASI ÖNERİSİ

Sirte ve Cufra’nın silahtan arındırılması önerisinin çatışmaların durdurulması için dikkate alınabilecek iyi bir fikir olabileceğini düşündüklerini söyleyen Kalın, “Libya hükümeti Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmasını kabul edilebilir şartlarda onaylarsa eğer onları destekleriz. Ancak bunun adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Bu şehirler siyasi çözüm için bir pencere olabilir.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de gerginlik istemediğini belirten Kalın, Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin bölgenin barış ve refah içinde olmasına katkı sağlayabileceğine ve tabii kaynaklarını adil bir şekilde paylaşabileceğine dikkati çekti.

- "RUSYA İLE LİBYA’DA DA YARDIMLAŞABİLİRİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun bir telefon görüşmesi yaptığını aktaran Kalın, "Görüşmede Libya ve Suriye konusu değerlendirildi." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin, Rusya ile Suriye'de olduğu gibi Libya'da da yardımlaşabileceğini ifade eden Kalın, bunun üçüncü bir ülkenin aleyhine olmayacağını söyledi.

Rusya'nın, Libya’da taraf bir ülke olduğunu vurgulayan Kalın, "Rusya inkar etse de Libya’da Hafter’i desteklediği açık." dedi.

Kalın, Rusya'nın, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac hükümeti arasında arabuluculuk rolü üstelenmek istediğini kaydetti.

Libya’da çözümün siyasi olacağını düşündüğünü tekrarlayan Kalın, "Berlin Konferansına katıldık, Cumhurbaşkanımız oradaydı. Mısır, Katar, Almanya, Rusya ve İtalya gibi herhangi bir ülke siyasi görüşmelere katkı sağlarsa bundan mutluluk duyarız.” diye konuştu.