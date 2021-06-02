Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield ile görüştü

AA 02 Haziran 2021 Çarşamba 15:10 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 15:10

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Suriye, Libya, Afganistan, Filistin, İran ve Irak gibi bölgesel meseleler ile göç, insani yardımlar, terörle mücadele ve BM çerçevesinde Türkiye-ABD iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmede, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield da hazır bulundu.

Görüşmede, Suriye'de siyasi çözüm sürecinin canlandırılması için Anayasa Komitesi çalışmalarının desteklenmesi, özgür ve adil seçim ortamının temin edilmesi gerektiği ifade edildi. Terör örgütlerinin neden olduğu güvenlik tehditlerine karşı iş birliği ve ortak mücadelenin öneminin altı çizildi.

Göç meselesine ilişkin ortak sorumluluk ile hareket edilmesi gerektiğinin vurgulandığı görüşmede, başta İdlib olmak üzere bölgede yeni bir mülteci dalgasının daha büyük insani krizler ve istikrarsızlıklara neden olabileceği hatırlatıldı. Türkiye üzerinden Suriye'ye BM aracılığıyla sınır ötesi insani yardımların ulaştırılması için engellerin kaldırılması ve bu konuda ortak çaba sarf edilmesi gerektiği belirtildi.

Görüşmede, Filistin'de iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve Filistinlilerin haklarını korunması için uluslararası toplum ile BM'nin daha kararlı ve aktif bir rol oynaması gerektiği ifade edildi.

Libya, Irak ve Afganistan gibi bölgesel meselelerde barış ve istikrarın sağlanması için Türkiye ile ABD'nin BM çerçevesinde diplomatik iş birliğinin devam etmesi konusunda mutabık kalınan görüşmede, Afganistan'da barış sürecinin hızlandırılması için ortak girişimlerin arttırılması gerektiğinin altı çizildi.

Görüşmede, yaklaşan NATO Zirvesi marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılacak görüşmenin gündemi de değerlendirildi.