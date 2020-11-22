AA 22 Kasım 2020 Pazar 07:57 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 08:00

Kalın, NTV'deki Özel Röportaj programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

CAATSA'nın (Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) ABD Başkanı seçilen Biden döneminde yeniden gündeme gelip gelmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Kalın, CAATSA konusunun kongrede devam ettiğini söyledi.

Kalın, bütçe yasası gereği bunun tekrar Trump'ın önüne gelebileceğini belirterek, "Biden'a bırakabilir. Orada nasıl bir karar verileceğini bilemiyoruz. Öyle bile olsa CAATSA yaptırımları konusunda biz daha önce de söyledik. Yaptırım dili ve yöntemi, bir yöntem değil. Sonuç alıcı bir yöntem değil. Özellikle Türkiye gibi bir ülkeye yaptırım diliyle konuşursanız siz kaybedersiniz. Buradan bir netice almanız mümkün değil. Burada biz yüzde yüz haklıyız. CAATSA yasası biz S-400 anlaşmasını yaptıktan sonra çıkartıldı. Bunu geriye doğru uygulamak bile hukuken absürt bir şey. Bu kongrenin tamamen 'Güçlüyüm, haklıyım.' şeklinde hareket etmesinin sonucu." diye konuştu.

F-35'leri tehlikeye atacak riskli bir durumun ortaya çıkmaması için tekliflerde bulunduklarını dile getiren Kalın, bununla alakalı bir komisyon kurulmasının teklifte yer aldığını söyledi.

- Türkiye-AB ilişkileri

Kalın, konuşmasının devamında Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine değindi.

Aralık ayındaki liderler zirvesi ve yaptırımların gündeme gelmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kalın, şunları aktardı:

"Yaptırım konusuna konsey de komisyon da olumlu bakmıyor. Netice vermeyeceğini onlar da biliyor. Hele ki Türkiye gibi bir ülke, Erdoğan gibi bir lidere karşı bu dilin ve söylemin, yöntemin netice vermeyeceğini kendileri de biliyor. Bazı üye ülkelerin bu konuda ısrarcı olduğu ve uğraştığını da biliyoruz. Kulağımıza da fısıldıyorlar. İsimlerini de söylemeye gerek yok, tahmin edebilirsiniz hangileri olduğunu. Benim verdiğim mesaj da şuydu; Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik bir çerçevesi var. Bu geniş fotoğrafı gelip sadece 1-2 üyenin ihtilafına indirgerseniz büyük bir hata yaparsınız. Yunanistan'la Doğu Akdeniz konusunda anlaşabildiğimiz yerler var anlaşamadığımız yerler var. İstikşafi görüşmeleri başlatmak için biz birçok adımlar attık. Bunları yine yapmaya hazırız. Yunanistan'la yarın istikşafi görüşmeleri başlatmaya hazır olduğumuz yine ifade ediyoruz."

Kalın, AB ile Türkiye'nin birçok ortak çıkarı olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin AB'ye üyeliğini stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. Burada üzerimize düşenleri yerine getirmek için çok büyük bir çaba sarf ettik. Sürecin akamete uğraması, Avrupalıların genişleme yorgunluğu dedikleri bir sürecin sonunda ortaya çıktı. Bir zaman sonra da tabii ki bir müzakere yorgunluğu oluştu. 30 küsur fasıl üzerinde mutabık kalıyorsunuz ama 10 yıl sonra bir fasıl açılıp kapanıyor. Ama ondan sonra bazı üyelerin gündeme getirdiği birtakım siyasi problemler... Bütün bunları yaşadık ama yarına baktığımız zaman Türkiye'nin AB ile ekonomik, siyasi ve güvenlik anlamında ortak noktalarının çok daha fazla olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

- Türkiye'nin Karabağ, Suriye ve Libya'daki varlığı

Türkiye'nin denge unsuru olarak Karabağ'da, Suriye'de ve Libya'da bulunmasının AB, NATO, Batı ittifakı için son derece önemli olduğuna dikkati çeken Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karabağ meselesinde bize eleştiriler getirildi. Anlaşma yapıldı ama Ruslar öne çıktı. Rus askerleri orada 5+5 yıl olacaklar. Ben de şunu söyledim: Rus askerinin varlığından rahatsız idiyseniz, neden bugüne kadar müttefik olarak gördüğünüz Ermenistan'a oradaki Rus askeri üslerini çıkarmasını söylemediniz? Buna gücünüz yetiyorsa buyurun yapın. Ermenistan çıkarsın oradaki Rus askerlerini. Rus askeri Kafkaslar'a veya Ermenistan'a yeni gelmedi ki onlarca yıldır oradalar. Ben şunu söyledim, hala da söylüyorum. ABD bir ateşkes girişimi yaptı, bizden de destek istediler, biz de destek olduk. Ateşkes 2 gün sürdü. Onun dışında Fransa mesela bir teklifle geldi mi? Avrupa'dan NATO'dan ya da AB'den hangi uygulanabilir somut teklif geldi de biz onu reddettik? Ama Rusya'yla oturarak bu 30 yıllık ihtilafı çözecek, 2-3 aydır devam edecek çatışmaları sonlandıracak bir anlaşma üzerinde mutabık kaldık. Şimdi Türk askeri de orada olacak. Gözlemci güç olarak orada olacak. Bu Batı ve Avrupa için de stratejik kazanım olarak görülmeli."

Kalın, "Muhalefet, Cumhurbaşkanı'nın AB'ye yönelik söylemlerini dile getirerek, liderler zirvesi öncesi bir ön alma şeklinde de yorumluyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son çıkışını, siz nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Böyle yorumluyorlarsa Cumhurbaşkanımızın siyaset tarzını çok iyi takip edemiyorlar demektir. Tayyip Erdoğan böyle siyaset yapan birisi değil. En zor dönemlerde bile ülkemizin menfaatleri için kıran kırana mücadele vermiş birisinden bahsediyoruz. Ben AB yetkililerine şunu açıkça sordum: Yaptırım gündeme gelirse ne elde edeceksiniz? 11 Aralık'ta yaptırım çıktı, ne yapacaksınız? Belli şirket ve kişilere dönük yaptırımlar uygulayacaksınız. Enerji şirketlerine, arama tarama yapan gemiye, orada çalışma yapan mühendislere... Bunun bizim tavrımızı kararlılığımızı ve milli duruşumuzu değiştireceğini zannediyor musunuz, buradan bir netice alacağınızı gerçekten düşünüyor musunuz? Alternatifi ne olacak? Türkiye-AB ilişkileri daha fazla zehirlenecek. Birçok başka sorun ortaya çıkacak. Çözebileceğiniz, üzerinde çalışabileceğiniz birçok konu ertelenmek durumunda kalacak. Bu gerçekten istediğiniz bir şey mi? Başka şeyler de olacak. Böyle bir saikle endişeyle Cumhurbaşkanımız bu mesajları vermedi, ben de böyle bir kaygıyla Brüksel'e gitmedim. Onlara da söyledim."

- "Türk askeri her halükarda Karabağ'da olacak"

Konuşmasının devamında Türk askerinin Karabağ'daki durumunun nasıl olacağı hususunda detayları aktaran Kalın, "Görüşmelerde ilk tur tamamlandı. Rus tarafı bizim görüşlerimizi aldı. Şimdi Kremlin'den onlar gerekli talimatları alacak. Askerlerimiz, Milli Savunma, Dışişleri bakanlıklarımız ve MİT Başkanlığımız yürütüyor bunları. Önümüzdeki günlerde operasyon modaliteleri üzerinde, nerede ve nasıl olacak, kim hangi işi yapacak bu konuda müzakerelerin tamamlanmasını bekliyoruz. Türk askeri her halükarda orada olacak. Biz zaten oradayız. Azerbaycan'la olan çok özel ilişkimizden dolayı, askeri eğitim ve iş birliği anlaşmalarımız çok eskiye dayanıyor. Biz zaten oradayız o manada. Tezkere de geçti. Gözlem gücü olarak da biz orada olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kalın, Ermenistan'la orta ve uzun vadede ilişkilerin düzelmesinin bütün bölge için olumlu olacağını belirterek, bunun en başta Ermenistan'ın çıkarına olduğunu söyledi.

Nahçıvan'la Azerbaycan'ı bağlayacak koridorun önemine de işaret eden Kalın, koridorun açılmasının en az Karabağ'ın özgürleştirilmesi kadar kıymetli olduğunu kaydetti.