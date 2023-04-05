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Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Tim Barrow ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Tim Barrow ile telefonda görüştü.

AA5 Nisan 2023 Çarşamba 20:22 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Tim Barrow ile görüştü
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Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra savunma sanayii alanında işbirliği, Rusya-Ukrayna savaşı, Finlandiya'nın NATO'ya üye olması, İsveç'in üyelik süreci başta olmak üzere küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye ile Birleşik Krallık'ın küresel ve bölgesel konularda istişare ve işbirliğini sürdürmesi hususunda mutabık kalındığı belirtilen görüşmede, savunma sanayii alanında iki ülke arasında devam eden işbirliğinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Ukrayna savaşının sonlandırılması ve müzakere masasına dönülmesi konusunda Türkiye'nin diplomatik çabalarına destek verilmesi gerektiği ifade edilen görüşmede, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının uzatılması sürecinde Türkiye'nin rolüne dikkat çekildi.

Finlandiya'nın, NATO'ya üyelik sürecinin tamamlanmasının memnuniyet verici olduğu belirtilen görüşmede, bu süreçte Türkiye'nin oynadığı yapıcı role atıf yapıldı. İsveç'in, Üçlü Mutabakat'tan kaynaklanan taahhütlerini yerine getirmesi hususunda Türkiye'nin beklentileri yinelendi.

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